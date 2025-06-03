Россия запустит в космос более 800 спутников интернета до 2030 года
Россия намерена запустить 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» компании «Бюро 1440» до 2030 г. Это следует презентации национального проекта по освоению космоса, представленной «Роскосмосом».
«Создание низкоорбитальной группировки широкополосного доступа "Рассвет", 886 космических аппаратов», – говорится в сообщении.
Как уточнил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, в ходе первого этапа будет развернуто 300 спутников, остальные аппараты будет развернуты в ходе второго этапа. Прежде «Бюро 1440» планировало запустить 292 спутника до 2030 г., а всего – 383 аппарата, включая 91 на замену выходящих из строя.
В декабре 2024 г. экс-глава госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что на реализацию нацпроекта «Космос» потребуется от 500 млрд до 750 млрд руб. По его словам, работа по нацпроекту, в основном, сосредоточится на создании группировок спутников совместно с частными компаниями.
«Роскосмос» в апреле сообщил, что в стране сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий, их производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей, а с 2018 г. продолжается «серия безаварийных пусков». Все ракеты в России стартуют с космодромов Восточный, Байконур и Плесецк. В отрасли заняты более 165 000 человек.