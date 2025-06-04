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Биометрию начали регистрировать через планшеты

Раньше для этого обязательно требовалось личное посещение банка
Ведомости

В России заработал сервис мобильной сдачи подтвержденной биометрии. Сервис был реализован на планшетах Kvadra (выпускает компания Yadro, которая входит в «Икс Холдинг») совместно с оператором Единой биометрической системы (ЕБС) – Центром биометрических данных (ЦБТ). Соответствующее соглашение о технологическом партнерстве компании подписали в рамках ЦИПР-2025.

Речь идет о биометрии, которая необходима для юридически значимых операций, например, для оформления усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или для обслуживания в МФЦ без паспорта. До этого финансовые организации использовали для регистрации биометрических данных только стационарные устройства, размещенные в отделениях банков.

Всего существует три типа биометрии. Упрощенная и стандартная регистрируются в приложении «Госуслуги Биометрия». Они нужны для высокочастотных сервисов, например, для оплаты покупок и проезда в транспорте.

«Применение мобильных решений позволит обеспечить выездной сбор подтвержденной биометрии банками, – поясняет заместитель генерального директора ЦБТ Евгений Семенов. – Это значит, что получить доступ ко всем биометрическими сервисам можно будет в любом удобном для пользователя месте и в полном соответствии с требованиями законодательства. Процесс регистрации станет комфортнее, а нагрузка на отделения банков – снизится».

В тестовом режиме сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии доступен с мая 2025 г., уточнил представитель ЦБТ. По его словам, за это время воспользоваться услугой успели несколько тысяч человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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