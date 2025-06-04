Биометрию начали регистрировать через планшеты

Речь идет о биометрии, которая необходима для юридически значимых операций, например, для оформления усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или для обслуживания в МФЦ без паспорта. До этого финансовые организации использовали для регистрации биометрических данных только стационарные устройства, размещенные в отделениях банков.