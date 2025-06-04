Биометрию начали регистрировать через планшеты

Биометрию начали регистрировать через планшетыРаньше для этого обязательно требовалось личное посещение банка
В России заработал сервис мобильной сдачи подтвержденной биометрии. Сервис был реализован на планшетах Kvadra (выпускает компания Yadro, которая входит в «Икс Холдинг») совместно с оператором Единой биометрической системы (ЕБС) – Центром биометрических данных (ЦБТ). Соответствующее соглашение о технологическом партнерстве компании подписали в рамках ЦИПР-2025.
Речь идет о биометрии, которая необходима для юридически значимых операций, например, для оформления усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или для обслуживания в МФЦ без паспорта. До этого финансовые организации использовали для регистрации биометрических данных только стационарные устройства, размещенные в отделениях банков.
Всего существует три типа биометрии. Упрощенная и стандартная регистрируются в приложении «Госуслуги Биометрия». Они нужны для высокочастотных сервисов, например, для оплаты покупок и проезда в транспорте.
«Применение мобильных решений позволит обеспечить выездной сбор подтвержденной биометрии банками, – поясняет заместитель генерального директора ЦБТ Евгений Семенов. – Это значит, что получить доступ ко всем биометрическими сервисам можно будет в любом удобном для пользователя месте и в полном соответствии с требованиями законодательства. Процесс регистрации станет комфортнее, а нагрузка на отделения банков – снизится».
В тестовом режиме сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии доступен с мая 2025 г., уточнил представитель ЦБТ. По его словам, за это время воспользоваться услугой успели несколько тысяч человек.