СФ одобрил закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса
Совет Федерации (СФ) одобрил поправку о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Решение было принято на 592-м пленарном заседании.
Проект, подготовленный сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой (в период исполнения ею полномочий сенатора РФ) и депутатами Госдумы был одобрен единогласно, говорится в сообщении СФ.
Новый ресурс будет представлять собой приложение, которое, как ожидается, объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы граждане смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов. Ресурс также включит в себя образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» россияне смогут применять усиленную цифровую подпись при заключении договоров.
Предполагается также, что государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для контактов с гражданами.
Законопроект был принят Госдумой 10 июня.
О возможном создании многофункционального цифрового сервиса в конце мая говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отмечал, что такой мессенджер станет и безопасной платформой для общения, и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.
Тогда же идея создания в России многофункционального цифрового сервиса была поддержана пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Представитель Кремля обращал внимание, что новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.