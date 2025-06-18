СФ одобрил закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Новый ресурс будет представлять собой приложение, которое, как ожидается, объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы граждане смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов. Ресурс также включит в себя образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» россияне смогут применять усиленную цифровую подпись при заключении договоров.