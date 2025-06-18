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СФ одобрил закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил поправку о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Решение было принято на 592-м пленарном заседании.

Проект, подготовленный сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой (в период исполнения ею полномочий сенатора РФ) и депутатами Госдумы был одобрен единогласно, говорится в сообщении СФ.

Новый ресурс будет представлять собой приложение, которое, как ожидается, объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы граждане смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов. Ресурс также включит в себя образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» россияне смогут применять усиленную цифровую подпись при заключении договоров.

Предполагается также, что государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для контактов с гражданами.

Законопроект был принят Госдумой 10 июня.

О возможном создании многофункционального цифрового сервиса в конце мая говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отмечал, что такой мессенджер станет и безопасной платформой для общения, и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.

Тогда же идея создания в России многофункционального цифрового сервиса была поддержана пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Представитель Кремля обращал внимание, что новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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