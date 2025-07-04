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Пользователи сообщили о сбоях в работе домашнего интернета МГТС

Ведомости

В работе домашнего интернета оператора МГТС произошел сбой. Это следует из сообщений пользователей в DownDetector.

Больше всего жалоб в Москве – 35%. По 12% от общей доли жалоб составляют Московская и Тверская области, 7% – в Санкт-Петербурге. За последний час по состоянию на 14:35 мск поступило 2908 жалоб. Всего проблемы с доступом наблюдаются в 32 городах России.

Сбои отметили и пользователи мобильных операторов «Билайн», «Мегафон», T2 и МТС.

15 мая российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи отмечали ограничения в работе «Госуслуг», «Кинопоиска», «В контакте», «Яндекса», Telegram, приложений банка ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка.

Как заявляли в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сбой был кратковременным, он затронул работу как российских, так и зарубежных сервисов.

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