Пользователи сообщили о сбоях в работе домашнего интернета МГТС
Больше всего жалоб в Москве – 35%. По 12% от общей доли жалоб составляют Московская и Тверская области, 7% – в Санкт-Петербурге. За последний час по состоянию на 14:35 мск поступило 2908 жалоб. Всего проблемы с доступом наблюдаются в 32 городах России.
15 мая российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи отмечали ограничения в работе «Госуслуг», «Кинопоиска», «В контакте», «Яндекса», Telegram, приложений банка ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка.
Как заявляли в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сбой был кратковременным, он затронул работу как российских, так и зарубежных сервисов.