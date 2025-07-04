Пользователи сообщили о сбоях в работе домашнего интернета МГТС

Больше всего жалоб в Москве – 35%. По 12% от общей доли жалоб составляют Московская и Тверская области, 7% – в Санкт-Петербурге. За последний час по состоянию на 14:35 мск поступило 2908 жалоб. Всего проблемы с доступом наблюдаются в 32 городах России.