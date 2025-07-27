В Госдуме назвали сообщение о скорой блокировке WhatsApp «сомнительным вбросом»
Сообщения о скорой блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta
«Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — написал он.
Ранее Боярский также заявлял, что говорить о блокировке WhatsApp пока преждевременно.
17 июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.
18 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер должен соблюдать определенные обязанности в соответствии с законами страны.