В Госдуме назвали сообщение о скорой блокировке WhatsApp «сомнительным вбросом»

18 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер должен соблюдать определенные обязанности в соответствии с законами страны.