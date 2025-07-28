РКН призвал доверять официальным данным из-за слухов о блокировке WhatsApp и VPN
Роскомнадзор призвал ориентироваться исключительно на официальные данные в условиях распространения слухов о возможной блокировке WhatsApp (принадлежит Meta,
В ведомстве подчеркнули, что решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке. В случае их принятия граждан проинформируют об этом в официальных источниках.
27 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о скорой блокировке WhatsApp в России «сомнительными вбросами», которые не стоит комментировать.
17 июля президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в стране программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, разработанные в недружественных государствах.