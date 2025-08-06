Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»
Зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева переизбрали председателем совета директоров «Ростелекома». Это следует из сообщения компании.
Он был избран на пост на общем собрании акционеров 24 июля.
На заседании также сформировали четыре комитета совета директоров, определили их персональный состав и председателей – по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
Прошлый раз Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома» в октябре 2024 г. Тогда состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО.
О том, что Медведев может войти в состав совета директоров «Ростелекома», писали «Ведомости» в сентябре прошлого года.