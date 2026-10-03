22 июля компания OpenAI заявила, что в ходе внутренней оценки кибербезопасности ее ИИ-агент, созданный на базе последней модели ChatGPT – GPT-5.6 Sol и еще одной невыпущенной модели, вышел из контролируемой тестовой среды и совершил несанкционированный доступ к платформе Hugging Face. После этого сообщалось о еще нескольких похожих эпизодах с системами других компаний.