Мишустин заявил, что активно пользуется нейросетью «Алиса»

27 марта Мишустин заявил, что Алиса AI является одним из примеров успешных российских решений в сфере ИИ. Глава кабмина отметил, что отечественные большие языковые модели востребованы, поскольку учитывают локальный контекст, особенности языка и культуры, а также специфику регионов. Это достигается за счет обучения на русскоязычных данных.