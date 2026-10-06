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Мишустин заявил, что активно пользуется нейросетью «Алиса»

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин является активным пользователем нейросети «Алиса» от компании «Яндекс». Об этом глава правительства сообщил в ходе форума «Цифровые решения».

«Я сам активный пользователь, особенно мне нравится режим "Эксперт"», – заявил Мишустин. Российский премьер признался в этом, когда осматривал выставку на форуме.

5 октября венчурный фонд Andreessen Horowitz опубликовал рейтинг, согласно которому приложения «Яндекса» с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным ИИ по месячной аудитории. «Яндекс» занял 13-е место и второй раз подряд вошел в рейтинг. Компания стала единственным российским участником списка. 

27 марта Мишустин заявил, что Алиса AI является одним из примеров успешных российских решений в сфере ИИ. Глава кабмина отметил, что отечественные большие языковые модели востребованы, поскольку учитывают локальный контекст, особенности языка и культуры, а также специфику регионов. Это достигается за счет обучения на русскоязычных данных.

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