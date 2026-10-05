Алиса AI вошла в топ-15 самых популярных ИИ-приложений в мире
Приложения «Яндекса» с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных Sensor Tower за август 2026 г.
«Яндекс» занял 13-е место и второй раз подряд вошел в рейтинг. Компания стала единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini, следом расположились Canva и AI Gallery.
Выше «Яндекса» в рейтинге также находятся Copilot, Doubao, Picsart, Dola, Microsoft Edge, Meituan и Claude. Сразу после российского сервиса расположились DeepSeek и QQ Browser.
Авторы исследования отмечают, что в число наиболее востребованных ИИ-приложений все чаще попадают уже привычные пользователям сервисы, которые интегрируют функции на основе искусственного интеллекта. По данным фонда, в США нейросетями пользуется почти половина населения, а около четверти обращаются к ним ежедневно.
25 сентября «Ведомости» писали, что «Яндекс» разработал собственную большую языковую модель Alice AI Foundation LLM, обученную с нуля без использования сторонних иностранных составляющих. Компания позиционирует ее как полностью суверенную.