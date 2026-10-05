Алиса AI вошла в топ-15 самых популярных ИИ-приложений в мире

Авторы исследования отмечают, что в число наиболее востребованных ИИ-приложений все чаще попадают уже привычные пользователям сервисы, которые интегрируют функции на основе искусственного интеллекта. По данным фонда, в США нейросетями пользуется почти половина населения, а около четверти обращаются к ним ежедневно.