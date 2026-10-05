Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN636,7-0,48%CNY Бирж.12,754+2,06%IMOEX2 320,27+1,89%RTSI860,62+0,15%RGBI111,28+0,08%RGBITR764,6+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Алиса AI вошла в топ-15 самых популярных ИИ-приложений в мире

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Приложения «Яндекса» с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных Sensor Tower за август 2026 г.

«Яндекс» занял 13-е место и второй раз подряд вошел в рейтинг. Компания стала единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini, следом расположились Canva и AI Gallery.

Выше «Яндекса» в рейтинге также находятся Copilot, Doubao, Picsart, Dola, Microsoft Edge, Meituan и Claude. Сразу после российского сервиса расположились DeepSeek и QQ Browser.

Авторы исследования отмечают, что в число наиболее востребованных ИИ-приложений все чаще попадают уже привычные пользователям сервисы, которые интегрируют функции на основе искусственного интеллекта. По данным фонда, в США нейросетями пользуется почти половина населения, а около четверти обращаются к ним ежедневно.

25 сентября «Ведомости» писали, что «Яндекс» разработал собственную большую языковую модель Alice AI Foundation LLM, обученную с нуля без использования сторонних иностранных составляющих. Компания позиционирует ее как полностью суверенную.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь