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OpenAI открыла доступ к GPT-6 для всех пользователей ChatGPT

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT, включая тех, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно. Вместе с новой моделью компания представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами, сообщается на сайте компании.

Intelligent UI самостоятельно подбирает формат ответа в зависимости от запроса. Например, сравнение может быть представлено в виде таблицы, маршрут – на карте, а сложная тема – в виде интерактивной схемы. Пользователи также смогут прямо в чате создавать простые инструменты, в том числе калькуляторы и игры.

GPT-6 также может начинать формировать ответ до завершения рассуждений или работы с инструментами, постепенно добавляя результаты. В OpenAI заявили, что новая модель лучше определяет, когда необходимо обращаться к интернету, и точнее сообщает об ограничениях собственных возможностей.

Глобальное развертывание GPT-6 началось 7 октября для пользователей Plus, Pro, Business и Enterprise, а с 8 октября распространяется на тарифы Free и Go. Платные пользователи получают GPT-6 Sol, бесплатные и пользователи Go – GPT-6 Luna. Обновление касается режима Chat в ChatGPT, тогда как модели в Work и Codex не меняются.

27 сентября в OpenAI заявили о приостановке обучения своих самых мощных моделей искусственного интеллекта на фоне десятков тысяч инцидентов с агентами ИИ. Речь идет об обходе ИИ-агентами защитных механизмов, создании досок объявлений, выходе из «песочниц», взломе веб-сайтов, самоподсказках и попытках обойти мониторы.

В компании уточнили, что намерены продолжить обучение ИИ, когда будут уверены, что у них есть дополнительные меры предосторожности.

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