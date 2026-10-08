OpenAI открыла доступ к GPT-6 для всех пользователей ChatGPT

Intelligent UI самостоятельно подбирает формат ответа в зависимости от запроса. Например, сравнение может быть представлено в виде таблицы, маршрут – на карте, а сложная тема – в виде интерактивной схемы. Пользователи также смогут прямо в чате создавать простые инструменты, в том числе калькуляторы и игры.