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Мишустин: РФ занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям II Глобального цифрового форума.

«Ежегодно объем экспортных продаж российских IТ-продуктов и сервисов растет, как и интерес зарубежных партнеров к программам и услугам, связанным с созданием софта», – сказал он.

По словам премьера, цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы является одной из национальных целей президента РФ. Системная работа привела к росту доли отрасли IT в России – за шесть лет в структуре ВВП страны она удвоилась, заявил Мишустин. Глава кабмина считает, что проведение форума имеет стратегическое значение.

Мишустин рассказал в сентябре, что в России появилось 37 000 новых IT-компаний в первой половине 2026 г. До этого премьер говорил, что продажи отечественного ПО и сервисов выросли почти в 4,5 раза – до более 5 трлн руб. по итогам 2025 г.

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