Мишустин: РФ занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии

Мишустин рассказал в сентябре, что в России появилось 37 000 новых IT-компаний в первой половине 2026 г. До этого премьер говорил, что продажи отечественного ПО и сервисов выросли почти в 4,5 раза – до более 5 трлн руб. по итогам 2025 г.