Роскосмос визуализировал наблюдения рентгеновского телескопа ART-XC
Российский телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского, установленный на космической обсерватории «Спектр-РГ», исследует Вселенную в жестком рентгеновском диапазоне. Аппарат работает в окрестности точки Лагранжа L2 системы Солнце – Земля примерно в 1,5 млн км от планеты и уже выполнил восемь полных обзоров неба, сообщили в «Роскосмосе».
Команда «Роскосмос Медиа» совместно со специалистами ART-XC визуализировала в видимом диапазоне несколько интересных объектов, обнаруженных и исследованных телескопом. Проект позволяет представить, как могли бы выглядеть эти космические объекты для наблюдателя, способного видеть их не в рентгеновском, а в привычном человеческому глазу диапазоне.
ART-XC также используется для изучения возможностей автономной навигации космических аппаратов. В рамках программы телескоп наблюдает изолированные пульсары – стабильные источники излучения, которые могут выступать в качестве космических «маяков».
В перспективе технология позволит аппаратам самостоятельно определять свое положение в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.
7 октября «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам Минцифры писали, что разработчик сверхлегких ракет-носителей и производитель спутниковых группировок АО «Новый старт» получил радиочастоты для космической системы Spectre. «Новый старт» получил полосы 2025–2110 и 2200–2290 МГц и несколько полос в диапазоне 7–8 ГГц. Кроме того, компании выделили диапазон 9200–10 400 МГц для радиолокационной станции, которая позволяет получать детальные изображения независимо от времени суток и погодных условий, следует из протокола заседания ГКРЧ.