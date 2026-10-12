Google анонсировал фитнес-трекер Fitbit Edge за $180
Google выпустит фитнес-трекер Fitbit Edge стоимостью $180, пишет Bloomberg. Корпорация запустит новую линейку вместо трекеров Charge.
Новый трекер Fitbit Edge оснащен овальным дисплеем диагональю 1,34 дюйма и сменной батареей, рассчитанной на неделю работы от одной зарядки. Также трекер имеет альтиметр, датчик температуры кожи и новый GPS-чипсет, который улучшает точность геопозиции при тренировках на открытом воздухе.
Предзаказ на Edge открыт, начало поставок запланировано на 27 октября.
«Ведомости» писали 8 октября о выпуске новых смарт-часов Watch D3 от Huawei. По параметрам дисплея Watch D3 сопоставимы с крупными часами других производителей – например, от Samsung и Apple. Одной из ключевых особенностей Watch D3 стала возможность измерять артериальное давление непосредственно на запястье. Для этого производитель использует механическую манжету во внутренней части ремешка.