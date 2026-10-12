Google анонсировал фитнес-трекер Fitbit Edge за $180

«Ведомости» писали 8 октября о выпуске новых смарт-часов Watch D3 от Huawei. По параметрам дисплея Watch D3 сопоставимы с крупными часами других производителей – например, от Samsung и Apple. Одной из ключевых особенностей Watch D3 стала возможность измерять артериальное давление непосредственно на запястье. Для этого производитель использует механическую манжету во внутренней части ремешка.