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Reuters: в США произошел исторический бум инвестиций в ИИ

Ксения Наумчик

США переживают масштабный инвестиционный бум, связанный с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Вложения в эту сферу могут превысить расходы на прежний телекоммуникационный бум и строительство железных и автомобильных дорог, пишет Reuters.

Развитие ИИ способствовало росту фондового рынка и увеличению благосостояния американцев. Однако выгоды распределяются неравномерно: основную часть прироста богатства получили наиболее состоятельные граждане, тогда как многие жители страны продолжают сталкиваться с высокой стоимостью жизни.

По данным Федеральной резервной системы США, с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 г. совокупное благосостояние американских домохозяйств выросло на 16,5%, или примерно на $26 трлн. При этом доля богатейшего 1% населения в общем объеме богатства увеличилась, а доля остальных 99% сократилась. На наименее обеспеченную половину домохозяйств пришлось менее $500 млрд общего прироста благосостояния. Их состояние увеличилось примерно на 10%.

Потребительские расходы в США также продолжают расти, однако значительную часть этого роста нивелирует инфляция. С учетом повышения цен темпы расходов американцев остаются примерно на уровне периода до пандемии коронавируса, отмечает Reuters.

12 октября президент Microsoft Брэд Смит призвал к более строгому регулированию технологий ИИ. По его мнению, необходимо разработать международные стандарты безопасности ИИ. В частности, компании должны внедрять механизмы экстренной остановки систем искусственного интеллекта в случае выхода их из-под контроля. Он также предложил законодательно обязать разработчиков сообщать о подобных инцидентах и уведомлять пострадавших, а новые ИИ-продукты проверять с привлечением независимых государственных экспертов.

9 октября Axios писал, что руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта моделируют сценарии общественных протестов и политического кризиса на случай масштабной кибератаки.

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