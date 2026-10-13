Reuters: в США произошел исторический бум инвестиций в ИИ

По данным Федеральной резервной системы США, с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 г. совокупное благосостояние американских домохозяйств выросло на 16,5%, или примерно на $26 трлн. При этом доля богатейшего 1% населения в общем объеме богатства увеличилась, а доля остальных 99% сократилась. На наименее обеспеченную половину домохозяйств пришлось менее $500 млрд общего прироста благосостояния. Их состояние увеличилось примерно на 10%.