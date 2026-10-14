Yota открывает доступ к 5G в десяти городах России

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход операторов на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г. До этого Минцифры разрешило МТС, «Мегафону», «Билайну» и Т2 использовать для 5G уже имеющиеся частоты LTE.