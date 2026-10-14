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Главная / Технологии /

Yota открывает доступ к 5G в десяти городах России

Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Мобильный оператор Yota с 15 октября откроет своим абонентам доступ к сетям пятого поколения (5G) в десяти городах России. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

Технология станет доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде и Твери. Подключение к 5G будет бесплатным для абонентов, чьи смартфоны поддерживают соответствующий стандарт связи. В компании отметили, что Yota стала одним из немногих виртуальных операторов в России, получивших доступ к сетям пятого поколения.

Для владельцев устройств без поддержки 5G оператор также представил опцию «Буст», которая позволяет временно повысить скорость мобильного интернета, в том числе в местах, где сети пятого поколения пока недоступны.

Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников отметил, что высокая скорость и стабильность соединения особенно важны для пользователей стриминговых сервисов, онлайн-игр и видеоплатформ. По его словам, компания стремилась как можно быстрее предоставить абонентам доступ к новой технологии.

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход операторов на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г. До этого Минцифры разрешило МТС, «Мегафону», «Билайну» и Т2 использовать для 5G уже имеющиеся частоты LTE.

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