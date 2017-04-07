Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: «Камаз» приехал к поставщику

Представители «Камаза» вошли в совет директоров своего крупного поставщика

Автозавод хочет помочь в его управлении, чтобы не возникло проблем с поставками комплектующих
Необходимые для этого компетенции у «Камаза» есть
Необходимые для этого компетенции у «Камаза» есть
С. Портер / Ведомости

Три представителя «Камаза» (49,9% – у госкорпорации «Ростех») вошли в совет директоров своего крупного поставщика – белебеевского завода «Автонормаль» («БелЗАН», Башкирия), сообщило в четверг корпоративное издание автоконцерна. Это заместитель гендиректора по закупкам «Камаза» Рустам Шамсутдинов, исполнительный директор «РТ-авто» («дочка» «Ростеха») и одновременно один из менеджеров «Камаза» – Юрий Авдеев, а также экс-гендиректор Туймазинского завода автобетоносмесителей («дочка» «Камаза») Вилсор Халиуллин. Всего в совете, утвержденном в конце марта, семь мест. Его возглавил гендиректор «РТ-капитала» (структура «Ростеха») Виктор Поляков.

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