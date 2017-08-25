Leisger MD5 Basic: «…и танки наши быстры!»

Каждый из испытателей возвращал велосипед со словами: «А когда можно взять еще?» Дмитрий Новожилов / Ведомости

Компания BB-Leisger International базируется в Ганновере, где и разрабатывает свои велогибриды, а собирает их на заводе в китайском городе Чжанцзяган. Свою миссию компания формулирует так: разрабатывать технологии, которые сделают ежедневное использование электротранспорта практичным, незатратным и комфортабельным. У нас на тесте оказался электробайк Leisger MD5 Basic – с электромотором Bafang мощностью 350 Вт и базовым навесным оборудованием. И – удивительное дело! – несмотря на простоту компонентов, вроде бы не сулящих особого удовольствия от педалирования, каждый из испытателей возвращал Leisger MD5 Basic со словами: «А когда можно взять еще?».

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



«…и танки наши быстры!»

Первая реакция при виде велогибрида Leisger MD5 Basic – удивление и недоверие: у него мощная рама, на нижней трубе которой размещен массивный аккумулятор, электробайк обут в зубастые 27,5-дюймовые покрышки Schwalbe Smart Sam Performance... Велосипед выглядит громоздким и тяжелым, и это правда: заявленный дилером вес – 22,5 кг. Неужели на этом монстре можно ездить и получать удовольствие?

Ответ оба раза будет: да! Leisger MD5 вызвал у меня восторг: «Броня крепка, и танки наши быстры!» Дело в том, что китайское мотор-колесо Bafang SWX02 способно разгонять этот электрогибрид, на раме которого написано Designed & Engineered in Germany, до скоростей больших, чем максимально разрешенные в Европе для электровелосипедов 25 км/ч. Не знаю, в чем фишка, – возможно, для Европы настройки мотора меняются. Или немецкое общество и немецкая полиция уже достигли по поводу электробайков такого же негласного компромисса, что давно существует на тех немецких автобанах, где максимальная скорость ограничена – там небольшое, до 20 км/ч превышение, как правило, ненаказуемо.

На 10-километровом маршруте вдоль Москвы реки от Нагатинской до Раушской набережной средняя скорость на Leisger MD5 Basic c активированным электродвигателем составила немыслимые для моего уровня подготовки 30,6 км/ч, а максимальная – 34,2 км/ч (даю скорость по приложению MountainBike Pro, штатный велокомпьютер DAS-KIT показывал мне скорости приблизительно на 7 км/ч выше). Понятно, что максимальной скорости, доступной шоссейнику, из Leisger MD5 выжать не получится (у меня за все время тестов получилось 43,6 км/ч по MountainBike Pro и 50,1 км/ч по DAS-KIT – тоже с активированным электродвигателем). Зато взлетая в 9-градусный подъем со скоростью 30 км/ч, я чувствовал себя Наиро Кинтаной. Весь 24-километровый путь из редакции до дома занял у меня 58 минут – и это быстрее, чем на любом другом виде общественного транспорта. Батарея за 48 км пути туда и обратно разрядилась наполовину.

Из недостатков Leisger MD5 Basic (большой вес – следствие его достоинств) могу отметить только один – крупный заводной ключ, выдающийся из аккумулятора более чем на 3 см. В движении я несколько раз цеплял его голой ногой – не до крови, но больно.

Если вам есть где хранить такой крупный и тяжелый велосипед, Leisger MD5 Basic вполне можно рассматривать как ежедневное средство передвижения по городу – до тех пор, пока будет живо навесное оборудование начального уровня. Потом его придется менять на более солидное и долговечное.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Лучше идеала

Повторю то, что написал при обзоре электровелосипеда Eltreco: примерно таким представляют себе идеальный велосипед большинство сограждан. Только Leisger MD5 Basic – еще лучше.

Здесь задний, а не передний электромотор. Это сразу дает нормальную развесовку и большую уверенность на скользком покрытии и в подъемах. Скорость под мотором ограничена не законодательными 25 км/ч, а техническими 32 км/ч или даже немного больше. Шесть уровней педального ассистента. Передняя амортизационная вилка. Мягкое седло. Красота!

Правда, на искушенный взгляд Leisger за вычетом электрообвеса обычен и простоват. Приличная бюджетная рама и дисковые механические тормоза, нормальные обода и покрышки, но оборудование низкого уровня и малого ресурса. Вилка с типичными пороками своей ценовой категории: большой вес, малая жесткость, вопросы к уплотнениям и отсутствие демпфера отбоя. Впрочем, в названии велосипеда присутствует слово Basic, и начальный уровень тут налицо.

Примерно такой же велосипед, но без электромотора и сопутствующего обвеса (бортовой компьютер, проводка и проч.) сейчас вряд ли стоит дороже 25 000 рублей. Мотор Bafang мощностью 350 Вт, аккумулятор и обвес можно приобрести за 45 000 рублей. Не великовата ли доплата за сборку – вот в чем вопрос.

Но в остальном все хорошо – точнее, электропривод нивелирует огрехи динамики и управляемости, а трансмиссия, пока новая, переключается и работает хорошо. 27 км/ч средней скорости по городу – легко! Заряжается – быстро! Таскается… таскается, правда, тяжело. Но в целом это вполне достойный и комфортный индивидуальный электротранспорт.

Адам Адамов Руководитель IT-отдела

Рост 169 см

Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom



Мечта лентяя

Все гибридные велосипеды в той или иной мере похожи друг на друга – тяжелый аккумулятор, мотор, переключатель уровня мощности на руле. По-настоящему интересные экземпляры встречаются крайне редко.

Вот и этот ничем, на первый взгляд, не выделялся из когорты себе подобных. Я долго проходил мимо него, стоящего в офисе, не удостаивая вниманием, пока, в конце концов, не решил все-таки проехаться на нем до дома, решив, что сегодня нет желания активно крутить педали.

Вернул велосипед я через два дня по требованию коллег, и возвращал его неохотно. Столь прекрасной работы мотора в гибридном велосипеде я не видел очень и очень давно. Восхитил мотор, подключающийся практически моментально с началом кручения педалей и отключающийся сразу же после того, как перестаешь их крутить. Переход из пассивного состояния помощи в тяге на педали в активное и обратно происходит очень плавно и в то же время быстро.

Регулировка того, как двигатель помогает крутить педали – шестиступенчатая, переключается кнопками на удобно расположенном на левой стороне руля пульте управления. Если на «единичке» помощь мотора практически не чувствуется, то на «шестерке» практически не чувствуется усилие на педали - все берет на себя мотор. Если же совсем лень крутить педали, то там же, на левой половине руля, есть рычажок «газа», позволяющий ехать, не крутя педали. Мечта лентяя. Признаюсь честно – эта опция мне особо понравилась. Байк на высоких значениях регулировки разгоняется и едет на удивление быстро – не замерял, но по моим субъективным ощущениям до 35 км/ч разогнаться можно примерно за минуту. В режиме полного управления ручкой «газа» максимальная скорость ниже – я разгонялся где-то до 31 км/ч. Чем ниже выставлена на компе мощность мотора (от 0 до 6), тем меньше максимальная скорость. Все параметры, такие как степень заряда аккумулятора, мощность мотора, режим его работы, текущая скорость, и т.д., высвечиваются на легко читаемом (днем, не ночью) большом жидкокристаллическом экранчике на руле.

Но насколько меня восхитила работа электромотора, настолько же разочаровала навеска байка. Абсолютно не поддающаяся регулировке амортизационная вилка, механические дисковые, крайне плохо справляющиеся со своей функцией тормоза, переключатели скоростей начального уровня.

Я бы после покупки оставил бы мотор, аккумулятор, пульт управления, а все остальное заменил бы.

Да, чуть не забыл про мой «любимый» тест на пассажирский лифт. Велосипед легко встает «на попа» благодаря тому, что центр тяжести смещен ближе к заднему колесу из-за расположенного в нем моторчика и легко закатывается в лифт. Хозяину велосипеда тоже достается местечко в уголке лифта.