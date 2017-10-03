Китай уже производит около 20% тяжелых грузовиков в мире и продолжает увеличивать свою долю
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Китай является крупнейшим в мире производителем тяжелых грузовиков. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2016 г. в Поднебесной было выпущено 3,1 млн грузовых машин всех типов и продано 3,14 млн, из которых 732 919 шт. относились к классу средних и тяжелых (рост на 33,1%). По данным OICA, второй производитель грузовиков в мире – Япония снизила в прошлом году выпуск тяжелых грузовиков на 13,8% до 505 858 шт. (организация различает в статистике только легкие – LCV и тяжелые коммерческие автомобили, но не учитывает популярный в Юго-Восточной Азии тип мини-грузовиков полной массой менее 1,8 т, который, например, в Китае составляет около 20% рынка, поэтому реальные цифры производства тяжелых грузовиков в Японии могут быть еще ниже). Производство тяжелых машин снизилось также в США – 268 096 шт. (на 16,7%) и во всех странах NAFTA – 420 779 шт. (на 18,1%), в Южной Корее (79 361 шт., 15,6%) и Бразилии (60 482 шт. 18,3%). Выросло в Индии (293 657 шт., рост 9,9%), Евросоюзе (153 887 шт., 11%) и России (50 134 шт., 11,2%, по данным «Автостата» – 53 330 шт., +4,2%). При этом в целом в мире производство тяжелых грузовиков увеличилось на 3,2% до 3,52 млн.
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