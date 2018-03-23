Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Автозаводы выходят в 3D

Российские автозаводы осваивают возможности 3D-печати

С помощью 3D-принтеров они делают детали для конвейеров и прототипы автокомпонентов
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В 2017 г. мировой рынок 3D-печати превысил $8,4 млрд, на Россию пришлось менее 1,5%, по оценке The Boston Consulting Group (BCG). По ее прогнозу, в среднесрочной перспективе глобальный рынок будет увеличиваться на 30% в год и к 2021 г. превысит $15 млрд. Внедрению технологий будет способствовать снижение их стоимости.

3D-принтеры, работающие с пластиком, за последние пару лет уже подешевели в десятки раз и сейчас стоят $4000–5000, отмечает руководитель проектов BCG Артурс Смилкстиньш. Особенно перспективным для применения 3D-принтеров BCG считает автопром, а также здравоохранение и аэрокосмическую отрасль – на них в 2020 г. будет приходиться половина мирового рынка 3D-печати. В России трехмерную печать в производственных процессах используют около 200 компаний разных отраслей, по оценке BCG.

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