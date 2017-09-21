Фонд «Системы» и «Роснано» вложился в производителя строительных 3D-принтеров

Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: «Система» и «Роснано» печатают дом

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В перспективе технология 3-D печати домов может занять до 30% мирового рынка строительства малоэтажных зданий Apis Cor

Фонд Rusnano Sistema Sicar (организован АФК «Система» и «Роснано») совершил первую инвестицию – в российского производителя строительных трехмерных принтеров Apis Cor, сообщил представитель «Системы» Сергей Копытов и подтвердили представители «Роснано» и компании. Фонд вложит в компанию до $6 млн, точные сумму и долю в уставном капитале стороны не раскрывают.

Трехмерная печать – технология, с помощью которой изделие по цифровой модели «выращивается» специальным принтером из исходного материала. Apis Cor разработала мобильный трехмерный принтер, способный печатать из бетона здания высотой до трех этажей.

В 2018 г. печать зданий станет на 19% дешевле строительства из привычных пеноблоков, уверяет Копытов. Один дом принтер производства Apis Cor в феврале этого года уже напечатал – в подмосковном Ступине. На здание площадью 38 кв. м у него ушли сутки и 593 568 руб. Дом имеет необычную форму (трехлопастного ножа для блендера, см. фото), и поэтому стоимость 1 кв. м – включая окна, крышу и отделку – приближается к 16 000 руб. При печати же обычного дома, в форме параллелепипеда, из чуть более дешевых материалов 1 кв. м обойдется в 13 000 руб., пишет компания на сайте.

О создании фонда прямых инвестиций с капиталом до $100 млн АФК «Система» и «Роснано» объявили в сентябре прошлого года. Фонд рассчитан на семь лет, он будет инвестировать от $5 млн до $20 млн на начальной стадии развития высокотехнологичных компаний, которые работают в отраслях микроэлектроники, энергоэффективности, робототехники.

Привлеченные от фонда деньги Apis Cor направит на увеличение числа принтеров, говорит представитель компании Анна Чен-юн-тай. Компания зарабатывает не на продаже принтеров, а на услугах трехмерной печати, объясняет она такие траты. Apis Cor разработала трехмерный принтер и программное обеспечение к нему и сейчас он собирается в России, уверяет Чен-юн-тай. На вопрос, сколько сейчас принтеров у компании, она не ответила.

Первая – Дания В сентябре стало известно, что датская компания 3D Printhuset печатает в Копенгагене офисное здание площадью 50 кв. м с помощью принтера ярославской компании «Спецавиа». Обе компании уверяют, что это будет первый в Европе напечатанный дом.

Копытов надеется, что в 2018 г. у Apis Cor будет несколько десятков принтеров и компания сможет заработать несколько десятков миллионов долларов. По данным СПАРК, в 2016 г. компания заработала 4 млн руб.

Спрос на напечатанные дома можно найти не только в России, но и в странах Азии и Ближнего Востока, где активно развиваются госпрограммы малоэтажного социального жилья, уверяет Копытов. А в США и Европе востребованы оригинальные архитектурные решения для домов и коттеджей.

Правда, зарубежные контракты пока что прорабатываются, говорит Копытов. В перспективе эта технология может занять до 30% мирового рынка строительства малоэтажных зданий, который сейчас оценивается в $68 млрд, считает инвестиционный советник Rusnano Sistema Sicar Сергей Дергач.

По данным СПАРК, 5% Apis Cor принадлежит кипрской «Ви принт билдингс» и 95% – компании «Апис-кор». 60% этой компании принадлежит Никите Чен-юн-таю, он же работает ее гендиректором. 30% принадлежит Борису Близнюкову, который, по данным СПАРК, владел иркутским оператором «Корвет телеком», впоследствии проданным «Эр-телекому». Еще 10% «Апис-кора» принадлежит Михаилу Афонину. По данным СПАРК, ему принадлежит также доля в компании «Восход капитал», которая занимается инвестиционными консультациями.

На вопрос, на чьи деньги раньше развивалась Apis Cor, Никита Чен-юн-тай не ответил.

Строительство – одна из тех отраслей, куда недостаточно проникли новые цифровые технологии, чтобы помочь компаниям этой отрасли больше зарабатывать, считает директор управляющей компании «Сколково венчурные инвестиции» Василий Белов. В строительстве уже есть достаточно развившиеся технологии, продолжает он, но вот бизнес пока недостаточно их использует. С точки зрения инвестиций это представляет интерес, уверен Белов.

В России нет регуляторных ограничений на строительство домов высотой до трех этажей и отсюда и может поступать основной спрос, рассуждает совладелец «Моспроекта» Алексей Шепель. Массовые застройщики вряд ли станут пользоваться этой технологией, продолжает он. А в малоэтажном строительстве время сложных форм уже прошло, заказчиков интересуют скорость и функциональность и трехмерные принтеры вполне способны их обеспечить, уверен Шепель.