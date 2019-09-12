Smart Fortwo Cabrio: микрозвезда района

Smart Fortwo Cabrio – почти что кубик на колесах, запаса пространства седокам достаточно и по высоте, и по ширине Максим Стулов / Ведомости

Любой автомобиль без крыши – очень социальный вид личного транспорта, но миниатюрный Smart Fortwo Cabrio – квинтэссенция этой социальности. Заговорить с владельцем большого люксового кабриолета решится далеко не каждый, но «игрушечный» и дружелюбный Smart никаких фобий не вызывает: побеседовать с его водителем готов каждый интересующийся автомобилями. Если обычные Smart Fortwo в расцветке каршеринга на улицах Москвы уже более-менее примелькались, то Smart без крыши – эксклюзив и привлекает всеобщее внимание: «Какой забавный!», «А удобно ездить на таком маленьком автомобильчике?», «Ой, а он электрический?»

Таки да: изначально Smart (хотя такого названия у него еще не было) задумывался как электромобиль! Таким его придумал великий швейцарский предприниматель, основатель Swatch Group Николас Хайек. Хайек, математик и актуарий по первой профессии и инженер-металлург по второй, сделал состояние на консультировании немецких металлургических и машиностроительных компаний, восстанавливавшихся после Второй мировой войны. Швейцарский визионер еще в 80-е гг. прошлого века осознал, что современным городам и горожанам необходим маленький, экологически чистый автомобиль. Создавать собственную автомобильную компанию Хайек не собирался (его основным бизнесом к тому времени стал часовой), но смог убедить в перспективности своей идеи одного из руководителей Volkswagen – Даниэля Гедеверта, считавшегося главным претендентом на пост предправления всей группы VW. Но проекту не суждено было осуществиться: в 1993 г. Гедеверта обошел в аппаратных интригах Фердинанд Пьех – внук основателя Volkswagen и дипломированный инженер. Возглавив группу, Пьех отменил договоренности о создании нового автомобиля, заявив, что Гедеверт некомпетентен, так как никогда не конструировал машины.

Но Хайек от своей идеи не отступился, рассказывал он в автобиографической книге Au-dela de la Saga Swatch, обошел почти всех автопроизводителей – от Fiat до General Motors – и договорился с Mercedes-Benz. Компания под названием Micro Compact Car была зарегистрирована в швейцарском Биле (там же, где штаб-квартира Swatch Group), Mercedes-Benz получила в ней 51%, Swatch Group – 49%. Немцы вкладывали свои ноу-хау в автомобилестроении, швейцарцы – в электронике, дизайне и маркетинге; в бизнес-плане была прописана даже максимальная цена новой машины – 7000 евро, вспоминал Хайек. Для ее производства в 1998 г. по проекту Hayek Engineering был построен новый автозавод во французском городе Амбахе, на границе с Германией, на открытии присутствовали президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Гельмут Коль.

Вот только вместо «экологически чистого» автомобиля компания Mercedes-Benz начала выпускать там Smart (Swatch Mercedes Art) с бензиновым двигателем; Хайек рассказывал, что немцы уверяли его, что позже появится версия с гибридным приводом, но этого так и не случилось. Раздосадованный, швейцарец продал свою долю компании Mercedes-Benz и вышел из проекта.

Smart Electric Drive появился в продаже только в 2009 г. и только в 18 странах. А до России марка Smart доехала лишь летом 2012 г. и только в версиях с бензиновым двигателем. В 2016 г. начались продажи кабриолета Smart Fortwo Cabrio третьего поколения – именно этот автомобиль оказался у нас на тесте.

Первый шок, когда оказываешься в салоне Smart Fortwo: ого, сколько же тут места! Что не удивительно: переднего свеса у микроавтомобиля почти нет, рядный трехцилиндровый двигатель размещен под полом за спинками сидений, а то, что осталось над ним, – багажник. Так что практически все пространство под внешними панелями Smart – это и есть салон. А учитывая, что Smart почти что кубик на колесах, запаса пространства седокам достаточно и по высоте, и по ширине. Да, спереди и сзади у водителя и единственного пассажира нет ни выступа капота, ни багажника, но, если не загоняться и не думать о том, насколько надежная у Smart пассивная безопасность, ощущения в салоне микролитражки без крыши – как в обычном автомобиле.

Второй шок – когда заводишь двигатель Smart: какие же от него вибрации! Раньше так тряслись дизельные автомобили, но последние поколения уже избавились от этой болезни. А Smart по-прежнему болеет: вибрации приходят и на руль, и на сиденья. В движении к этому постепенно привыкаешь, но каждый раз, заводя автомобиль, вздрагиваешь: ой!

Да, вибро- и шумоизоляцией Smart Fortwo Cabrio похвастаться не может, но он не для этого и создавался. Мягкая крыша уезжает назад за 12 секунд, верхние дуги легко отстегиваются и убираются в специальные ниши в багажнике, и Smart превращается в кабриолет. Хотя снаружи пропорции у него не кабриолета, а, скорее, тарги – выступают задние стойки и дуга безопасности между ними. Но водитель с пассажиром смотрят большую часть времени вперед и вбок, и у них ощущения – как в классическом кабриолете: над головой и вправо-влево – свободное пространство без стоек и прочих конструкций, впереди – лобовое стекло. И ветер развевает волосы так же, как в обычном кабриолете.

Производитель сообщает, что Smart Fortwo Cabrio разгоняется до 100 км/ч за 11,7 с, но субъективно это происходит гораздо быстрее. Да, мощность моторчика объемом 0,9 л всего 90 л. с., но и весит микроавтомобиль всего тонну. Возможно, дело еще и в том, что до сотни в Smart Fortwo Cabrio, тем более с открытой крышей, разгоняться не очень-то и хочется. А разгон до 60–80 км/ч происходит значительно быстрее.

Заявленная максимальная скорость Smart Fortwo Cabrio – 155 км/ч. Я разгонялся на нем до 150 км/ч (по спидометру), и на такой скорости в «кубике на колесах» чувствуешь себя не очень спокойно. А на разрешенных российским законом скоростях кабриолет Smart – юркий, быстрый и понятный автомобильчик (естественно, с поправкой на его заднеприводность и заднемоторность).

Smart Fortwo Cabrio справился не только с московскими дорогами, но и с грунтовкой, ведущей в подмосковный дачный поселок. Производитель сообщает, что объем багажника кабриолета – 260–340 л. Не знаю, как немцы насчитали 340 л. в этом малыше – должно быть, заполнили мерными шариками все ниши (багажник отделен от салона лишь шторкой). Тем не менее свою маму я с дачи на кабриолете успешно вывез – с ведром яблок, мешком кабачков и прочим скарбом.

Коллеги, тестировавшие Smart Fortwo Cabrio до меня, использовали его, должно быть, исключительно как загородный фан-кар: за 1000 км пробега расход топлива составил 5,5 л/100 км при совершенно немосковской средней скорости 41 км/ч. У меня за неделю ежедневных поездок по городу и области расход оказался аж 7,2 л при 29 км/ч