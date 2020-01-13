«АвтоВАЗ» увеличил долю на падающем рынке

За 11 месяцев 2019 г. продажи Niva в России и странах СНГ составили 20 685 шт., говорил ранее представитель СП. Какую прибавку может обеспечить Lada Niva общим продажам российской марки, топ-менеджер «АвтоВАЗа» затруднился пояснить. Все будет зависеть от того, когда именно Niva станет Lada, например, в августе или сентябре, пояснил Морне. И добавил, что более половины дилеров Chevrolet Niva одновременно являются дилерами Lada, так что продукт им знаком. В 2023 г. на рынке может появиться новое поколение внедорожников Lada 4x4. Эта модель тоже может получить имя Niva, сказал Морне, но окончательное решение будет принято позже.