«АвтоВАЗ» увеличил долю на падающем рынке
В 2019 г. в России было продано 362 356 автомобилей Lada – на 1% больше, чем годом ранее. Такие данные сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по предварительной оценке компании, сократился на 2% до 1,76 млн шт. Lada увеличила долю на 0,6 процентных пункта до 20,6%.
По итогам 11 месяцев 2019 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 2,8% до 1,58 шт., сообщала Ассоциация европейского бизнеса. Отчет по итогам 2019 г. ожидается 14 января.
По данным «АвтоВАЗа», самым продаваемым в 2019 г. семейством Lada стала Granta – продано в России 135 831 шт. (рост на 27,8%). Продажи прежнего лидера российской марки – Vesta – составили 111 459 шт. (рост на 2,9%). Granta cтоит от 455 900 руб., Vesta – от 629 900 руб.
Продажи Lada за рубежом выросли на 32% примерно до 50 000 машин. Крупнейшие экспортные рынки Lada – Белоруссия (16 000 шт.), Казахстан (15 000 шт.) и Узбекистан (6600 шт.).
В 2020 г. российский рынок может сократиться на 3,4% до 1,7 млн шт., оценивает Морне. Сам «АвтоВАЗ» рассчитывает как минимум сохранить свою долю, цель – нарастить ее. Продажи будут поддерживать госпрограммы стимулирования спроса, развитие дилерской сети, а также интеграция в модельный ряд Lada внедорожника Niva, сообщил топ-менеджер компании. В декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» выкупил долю у General Motors в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», которое производит этот внедорожник (создан на базе выпускаемого «АвтоВАЗом» Lada 4x4, продается под именем Chevrolet Niva). Модель сменит бренд на Lada до конца 2020 г., сказал Морне.
За 11 месяцев 2019 г. продажи Niva в России и странах СНГ составили 20 685 шт., говорил ранее представитель СП. Какую прибавку может обеспечить Lada Niva общим продажам российской марки, топ-менеджер «АвтоВАЗа» затруднился пояснить. Все будет зависеть от того, когда именно Niva станет Lada, например, в августе или сентябре, пояснил Морне. И добавил, что более половины дилеров Chevrolet Niva одновременно являются дилерами Lada, так что продукт им знаком. В 2023 г. на рынке может появиться новое поколение внедорожников Lada 4x4. Эта модель тоже может получить имя Niva, сказал Морне, но окончательное решение будет принято позже.