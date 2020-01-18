«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии

Провала в продажах «АвтоВАЗа» пока не наблюдается – они даже немного выше января 2019 г., комментируют два дилера Lada. Цены на Lada, как и на машины многих других марок, в начале года выросли (в среднем на 2%), но продажам помогают госпрограммы, заметил они. По словам одного из собеседников, «АвтоВАЗ» заверил дилеров, что простои не отразятся на поставках. Но даже если будут задержки, то имеющиеся у дилеров запасы на уровне 1,5-месячных продаж (это стандартный уровень) удовлетворят спрос, спокоен он. «АвтоВАЗ» много произвел в декабре, поэтому и ввел в январе простои, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку дилеров, рассуждает собеседник «Ведомостей». По его словам и словам двух других дилеров Lada, около 90% текущих запасов – это машины, выпущенные в 2019 г.