Коронавирус убил выставки в Швейцарии
Участники отмененного автосалона думают, как им представить новинки
Из-за опасения эпидемии отменены Женевский автосалон и часовые выставки в Базеле и Женеве. Baselworld отменяется впервые – она проводилась даже в годы мировых войн
В пятницу, 28 февраля, федеральный министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет объявил, что в стране из-за распространения коронавируса немедленно запрещаются мероприятия с участием более 1000 человек. Запрет будет действовать минимум до 15 марта. Организаторы крупнейших выставок в Швейцарии, запланированных на весну, – Женевского автосалона, часовых выставок Baselworld и Watch & Wonders – поспешили объявить об их отмене.
Автосалон
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