Коронавирус убил выставки в Швейцарии

В пятницу, 28 февраля, федеральный министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет объявил, что в стране из-за распространения коронавируса немедленно запрещаются мероприятия с участием более 1000 человек. Запрет будет действовать минимум до 15 марта. Организаторы крупнейших выставок в Швейцарии, запланированных на весну, – Женевского автосалона, часовых выставок Baselworld и Watch & Wonders – поспешили объявить об их отмене.