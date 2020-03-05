Продажи Lada за февраль упали в три раза сильнее рынка

Снижение продаж Lada коррелирует с общими тенденциями на рынке, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. При этом в феврале 2019 г. марка тоже демонстрировала снижение продаж год к году (-1%), напоминает он. «Продажи легковых автомобилей стоимостью до 1 млн руб. в феврале были серьезно поддержаны программой господдержки, – говорит Удалов. – Почти все ближайшие конкуренты Lada в этой программе принимают участие. Поэтому и они имеют хорошие продажи, и рынок в целом падает медленнее, чем ожидалось». Почему Lada, на которую тоже распространяется действие госпрограммы, теряет в продажах, объяснить сложно, считает эксперт: «Возможно, в феврале 2019 г. марка показала хорошую статистику из-за корпоративных продаж».