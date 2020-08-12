Porsche стала самой прибыльной автокомпанией Европы

Люди, утомленные ограничениями на передвижения как в рамках своего места проживания, так и в рамках всего мира, ищут варианты интересного, но в то же время безопасного с точки зрения пандемии отдыха. «Если приплыть на остров, то кажется, что никакого коронавируса и не было, – говорит The New York Times покупательница 38-футовой яхты. – А лодка сама по себе как остров. Все жизненные невзгоды остаются за бортом». Northrop & Johnson, одно из крупнейших яхтенных агентств в мире, не раскрывает объем своих продаж, но, по словам президента и исполнительного директора компании Даниэля Зириак уса, в июле он вырос вдвое по сравнению с июлем 2019 г.