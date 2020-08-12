Porsche стала самой прибыльной автокомпанией Европы

Porsche стала самой прибыльной автокомпанией ЕвропыПредметы роскоши в пандемию пользуются стабильным спросом
По результатам первой половины 2020 г. только три европейских автопроизводителя показали прибыль. Из них один работает на масс-маркет: французская группа PSA объявила об операционной прибыли в 517 млн евро. Но операционная рентабельность непосредственно автомобильного бизнеса составила 3,7%. Зато итальянская Ferrari показала операционную прибыль в 243 млн евро (операционная рентабельность – 16,2%), а Porsche, подразделение группы Volkswagen, при заявленной операционной прибыли в 1,23 млрд евро показала операционную рентабельность в 10%. При этом руководство компании было огорчено, что не смогло достичь обещанного ранее показателя рентабельности в 15%.
Для сравнения: Mercedes понес в первом полугодии операционные убытки на 620 млн евро, Audi – на 640 млн евро, BMW – на 1,33 млрд евро, Volkswagen (легковые автомобили) – на 2,1 млрд евро. Porsche впервые в истории стала лидером по прибыльности в европейском автопроме. Конечно, генеральный директор Porsche Оливер Блум заявляет о том, что помог «системный подход» к борьбе с кризисом, например тщательное сокращение издержек. Рентабельность поддержал и произошедший в самом начале локдауна старт продаж Taycan, первой электрической модели Porsche. Но и в целом, по мнению аналитика автомобильного сектора компании NordLB Франка Швопа, состоятельные покупатели Porsche меньше подвержены влиянию кризисов, чем покупатели других марок. А такие премиальные бренды, как Audi, BMW и Mercedes, все больше уходят в массовый сектор и поэтому оказались в минусе из-за пандемии.
Схожую картину можно наблюдать в секторе яхт. Американские брокеры и продавцы с мая отмечают небывалый рост спроса на водный транспорт. Если в автомобильном секторе масс-маркет просел, то здесь спросом пользуется все – от 16-футовых лодок за $30 000 до 84-футовых роскошных итальянских яхт за $8,5 млн. По данным Национальной ассоциации производителей водной техники США, объем продаж плавсредств вырос в мае по сравнению с апрелем на 65% до 28 000 единиц. Это рекордно высокий показатель с ноября 2007 г.
Люди, утомленные ограничениями на передвижения как в рамках своего места проживания, так и в рамках всего мира, ищут варианты интересного, но в то же время безопасного с точки зрения пандемии отдыха. «Если приплыть на остров, то кажется, что никакого коронавируса и не было, – говорит The New York Times покупательница 38-футовой яхты. – А лодка сама по себе как остров. Все жизненные невзгоды остаются за бортом». Northrop & Johnson, одно из крупнейших яхтенных агентств в мире, не раскрывает объем своих продаж, но, по словам президента и исполнительного директора компании Даниэля Зириак уса, в июле он вырос вдвое по сравнению с июлем 2019 г.
Стремление состоятельных людей к безопасным путешествиям двигает спрос и на бизнес-джеты. Канадский производитель Bombardier завил 6 августа, что ожидает удвоения поставок своей флагманской модели Global 7500 во втором полугодии и выхода на прибыльность по результатам года. «Они [пассажиры] не обязательно будут покупать самолеты сами, но они летают, пользуются услугами операторов [бизнес-авиации], что в конечном итоге приводит к росту заказов наших самолетов», – заявил агентству Reuters генеральный директор Bombardier Эрик Мартел. Во II квартале 2020 г. поставки самолетов компании упали на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20 единиц.
Те, кто по каким-то причинам не может путешествовать, избавляются от фрустрации и реализуют тягу к разнообразию покупкой дорогих украшений, отмечает в интервью Los Angeles Times сооснователь и президент ювелирного бренда Roberto Coin Питер Уэбстер. По его словам, в сети ювелирных магазинов растет спрос на украшения стоимостью от $50 000 до $100 000. «Красивые блестящие предметы рассеивают мрак происходящих событий и возвращают чувство нормальности в жизнь», – говорит дизайнер ювелирных изделий из Лос-Анджелеса Лори Родкин.
Примечательно, что в отличие от украшений одежда премиальных марок не пользуется спросом во время пандемии. Так, объем продаж Capri Holdings, которой принадлежат Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, во II квартале 2020 г. упал на 33,4% до $451 млн, а Ralph Lauren – на 34% до $487,5 млн. Зачем покупать одежду, когда ее некуда носить?