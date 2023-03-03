Обновленная Lada Vesta появится на рынке в мае

Обновленная Lada Vesta появится на рынке в маеПродажи модели в 2023 году могут составить порядка 100 000 автомобилей
Обновленная Lada Vesta, производство которой стартовало 3 марта на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти, поступит к дилерам в мае 2023 г. Об этом на церемонии запуска модели сказал глава компании Максим Соколов.
Как отмечается в сообщении «АвтоВАЗа», обновленная Lada Vesta локализована более чем на 4500 баллов по системе оценки Минпромторга. Двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России, отмечает компания.
Для сравнения: максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших специнвестконтракт первой версии (включая «АвтоВАЗ»), составляет 7000. На конец 2021 г. Vesta набирала около 4000 баллов, а самые локализованные иномарки Renault Logan и Duster – примерно по 2200 баллов.
Автомобиль штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, светодиодной оптикой, обогревом лобового стекла, зеркал и передних сидений. Также в базовую комплектацию входят кондиционер, парктроник, мультимедийная система, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и многое другое, поясняет «АвтоВАЗ».
На Vesta сейчас ставят 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л. с. С мая автомобиль начнут комплектовать 16-клапанным мотором с отдачей 106 л. с., обещал ранее Соколов. По словам представителя «АвтоВАЗа», при текущем состоянии рынка в этом году может быть выпущено порядка 100 000 Lada Vesta. Цена модели пока не названа. Всего в 2023 г. «АвтоВАЗ» планировал продать около 400 000 машин.
Впервые производство обновленной Lada Vesta стартовало на площадке в Ижевске чуть более года назад – 22 февраля 2022 г. Но начавшаяся двумя днями позднее СВО на Украине, уход Renault из акционеров «АвтоВАЗа» и сложности с доставкой импортных комплектующих не позволили компании продолжить выпуск этой модели.
Весной прошлого года Волжский автозавод прошел через череду простоев, после чего в июне начал выпуск автомобилей семейства Granta в так называемой «упрощенной» версии – без ABS и подушек безопасности. Позднее было перезапущено производство Niva, а к концу лета на Granta вернулись подушки безопасности. Но ABS, равно как и более мощный 16-клапанный двигатель мощностью 106 л. с. для модели до сих пор недоступны.
Кроме того, в 2022 г. «АвтоВАЗ» принял решение перенести выпуск Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти. Компания объясняет это планами по «значительному увеличению» объемов производства этой модели. «В течение 2022 г. особое внимание также было уделено локализации необходимых компонентов. Суммарно более 200 деталей и узлов теперь производятся в России, поставки на “АвтоВАЗ” также осуществляют новые партнеры из дружественных стран», – сообщает компания.
Lada Vesta в 2021 г. до кризиса была самой популярной машиной у россиян. По итогам того года было продано 113 698 машин этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В 2022 г. продажи Vesta упали почти в 4 раза до 29 206 штук, а сама модель опустилась на 3-е место в топе рынка. Общие продажи «АвтоВАЗа» снизились в прошлом году на 46% до 188 645 машин.
По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, 100 000 Lada Vesta на этот год – это очень амбициозная цель, особенного учитывая насыщенность модели электроникой. Он оценивает вероятный объем выпуска новинки примерно в 65 000 машин. По словам Бургазлиева, очень важно, как будут решаться вопросы с дальнейшей локализацией Vesta.