Обновленная Lada Vesta появится на рынке в мае

Lada Vesta в 2021 г. до кризиса была самой популярной машиной у россиян. По итогам того года было продано 113 698 машин этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В 2022 г. продажи Vesta упали почти в 4 раза до 29 206 штук, а сама модель опустилась на 3-е место в топе рынка. Общие продажи «АвтоВАЗа» снизились в прошлом году на 46% до 188 645 машин.