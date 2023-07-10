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Дилеры просят отсрочить повышение утильсбора на автомобили

Индексация помешает восстановлению рынка и приведет к сокращению рабочих мест
Герман Костринский Денис Ильюшенков
Александра Зотова / для Ведомостей

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) 7 июля обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить индексацию утилизационного сбора на автомобили. Об этом говорится в письме ассоциации на имя главы правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Постановление правительства об индексации утильсбора на автомобили с 1 августа 2023 г. опубликовано 7 июля. Она будет  распространяться как на новую, так и бывшую в эксплуатации автотехнику. Согласно документу, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5-3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2-4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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