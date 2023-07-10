Дилеры просят отсрочить повышение утильсбора на автомобили

Постановление правительства об индексации утильсбора на автомобили с 1 августа 2023 г. опубликовано 7 июля. Она будет распространяться как на новую, так и бывшую в эксплуатации автотехнику. Согласно документу, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5-3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2-4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.