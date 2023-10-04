Продажи легковых автомобилей в России поднялись в полтора раза

«АвтоВАЗ» за первые три квартала продал 225 637 машин – почти в 2 раза больше, чем в тот же период годом ранее. Следом за ним в топе лидеров продаж расположились сразу пять китайских брендов. Chery продала за девять месяцев 83 425 машин (рост в 3,8 раза), Haval – 69 158 автомобилей (в 3,3 раза), Geely – 59 024 шт. (в 3,6 раза), суббренды Chery – Exeed и Omoda – 29 659 и 29 558 машин соответственно. Продажи Exeed выросли в 4 раза, Omoda в прошлом году не продавалась в России. Еще один китайский бренд – Changan – оказался на восьмой строчке, уступив корейской Kia. При этом по динамике продаж это абсолютный лидер 2023 г.: его результат составил 26 988 машин, рост в 16 раз.