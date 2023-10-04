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Продажи легковых автомобилей в России поднялись в полтора раза

Но к концу года темпы роста импорта могут замедлиться из-за падения рубля
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых машин в России в январе – сентябре 2023 г. выросли на 51% год к году до 717 310 единиц, следует из данных на основе регистраций транспортных средств. Их подсчитало СП «Автостата» и системы электронных ПТС – «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

«АвтоВАЗ» за первые три квартала продал 225 637 машин – почти в 2 раза больше, чем в тот же период годом ранее. Следом за ним в топе лидеров продаж расположились сразу пять китайских брендов. Chery продала за девять месяцев 83 425 машин (рост в 3,8 раза), Haval – 69 158 автомобилей (в 3,3 раза), Geely – 59 024 шт. (в 3,6 раза), суббренды Chery – Exeed и Omoda – 29 659 и 29 558 машин соответственно. Продажи Exeed выросли в 4 раза, Omoda в прошлом году не продавалась в России. Еще один китайский бренд – Changan – оказался на восьмой строчке, уступив корейской Kia. При этом по динамике продаж это абсолютный лидер 2023 г.: его результат составил 26 988 машин, рост в 16 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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