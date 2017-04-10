Март вывел квартальные продажи автомобилей в плюс впервые за четыре года – АЕБ

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в марте 2017 г выросли на 9,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, или на 11 900 в натуральном выражении, до 137 894 шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Уверенный рост в марте вывел квартальную динамику продаж в плюс впервые за четыре года, отмечает АЕБ.

Всего в январе - марте текущего года продано 322 464 автомобиля, что на 1% выше показателя за тот же период 2016 г.

«Наконец тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале... Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результат за квартал более четырех лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом», - заявил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Сильнее всего в марте (год к году) в первой десятке производителей выросли продажи Hyundai (на 29%) и Renault (на 19%). Остающийся первым по продажам «АвтоВАЗ» (25 110 машин) нарастил их на 13%. Топ-3 моделей по продажам в марте - KIA Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris.