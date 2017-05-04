BMW увеличила прибыль, выручку и продажи автомобилей в I квартале

Германская Bayerische Motoren Werke (BMW), один из мировых лидеров в сегменте автомобилей класса люкс, увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале 2017 г., в частности благодаря росту продаж автомобилей, увеличению доходов от СП в Китае и продаже 15%-ной доли в картографическом сервисе Here компании Intel.

Как сообщается в пресс-релизе BMW, чистая прибыль компании в январе – марте выросла на 31% до 2,15 млрд евро.

Выручка повысилась на 12,4% до 23,45 млрд евро благодаря высокому спросу на внедорожники X1 и X5, а также хорошим продажам новых седанов 5-й серии и автомобилей 7-й серии.

EBIT выросла до 3,01 млрд евро с 2,37 млрд евро годом ранее.