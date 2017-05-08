Власти Москвы просят водителей выезжать на дороги только на зимней резине

Движение на московских дорогах может ухудшиться из-за мокрого снега и дождя. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит автомобилистов отказаться от поездок на автомобиле с летней резиной.

В понедельник в Москве с утра идет дождь с мокрым снегом. Холодная погода сохранится в столичном регионе до четверга, к пятнице ожидается потепление до +11 градусов.

«Ухудшение погодных условий может негативно отразиться на дорожной ситуации. Перепады между отрицательными и положительными значениями температуры могут привести к образованию гололедицы в ночные и утренние часы», — сообщили в ЦОДД.