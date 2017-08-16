Производство легковых машин в России в июле выросло на 20%

Производство легковых автомобилей в России в июле 2017 г. выросло на 19,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 г., говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстата). По сравнению с июнем 2017 г. выпуск сократился на 23,6%. Абсолютных цифр по июлю Росстат не приводит.

Выпуск легковых автомобилей в России в январе-июле 2017 г. увеличился на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 740 000 единиц.

Производство грузовых автомобилей в июле снизилось на 9,7% к июлю 2016 г., к июню 2017 г. - на 22,7%. В январе-июле выпуск увеличился на 12,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 79 200 машин.

Выпуск автобусов в июле упал на 39% к июлю 2016 г., к июню 2017 г. - на 50,2%. В январе-июле показатель вырос в годовом выражении на 18,9%, до 13 100 ед.

Производство автомобильных кузовов в июле выросло на 41,4% к июлю 2016 г., однако упало на 55,1% по сравнению с июнем 2017 г. За 7 месяцев 2017 г. выпуск снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2016 г., до 137 000 шт.