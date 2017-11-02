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Крупнейший автодилер США поможет Alphabet обслуживать беспилотные авто

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, договорилась с крупнейшим автодилером США - компанией AutoNation - об обслуживании и ремонте своего растущего автопарка. Финансовые детали не раскрываются.

Это объявление - еще один признак того, что беспилотный проект холдинговой компании Google готов к переходу в новую стадию, пишет The New York Times.

Обслуживание самоуправляемых автомобилей сложнее, чем обычных, отмечает газета, к тому же они должны работать круглосуточно, чтобы оправдать стоимость своих сенсоров, компьютеров и программного обеспечения. «Они должны служить сотнями тысяч километров, намного больше, чем обычные автомобили... работать не на 99% а на все 100%», - заявил руководитель AutoNation Майкл Джексон. Его компания рассчитывает на расширение этого бизнеса, говорит он.

Самоуправляемые автомобили на дорогах