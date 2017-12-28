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Volkswagen отзовет в России более 26 000 автомобилей из-за проблем со сваркой

Росстандарт сообщил об отзыве в России более 26 000 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Мероприятия по отзыву будет осуществлять ООО «Фольксваген груп рус», которое является официальным представителем изготовителя Volkswagen и Skoda на российском рынке.

Отзыву подлежат 16 065 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 9973 автомобиля Skoda Rapid, реализованных в 2017 г.

«Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке», - говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцам транспортных средств Volkswagen и Skoda будут заменены буксирные проушины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.