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Предправления Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку

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Председатель правления немецкого автоконцерна Volkswagen Group Маттиас Мюллер покинет свой пост. Его преемником станет топ-менеджер компании Герберт Диес, пишут газета Handelsblatt и сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников издания, решение о смене главы Volkswagen будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.

В сообщении компании говорится, что в руководстве Volkswagen Group в ближайшем будущем произойдут перестановки. «Volkswagen рассматривает варианты дальнейшего развития структуры управления группы, которое также будет связано с кадровыми изменениями в правлении и изменениями обязанностей членов совета директоров», - отмечается в сообщении.

Мюллера назначили на пост председателя правления в 2015 г. на фоне «дизельгета». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.

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Политика
Новости

США отправили атомный авианосец в Средиземное море

Ведомости
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США отправляют в Средиземное море авианосную ударную группу (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman. Он присоединится к АУГ авианосца USS Donald Cook, уже находящейся у границ территориальных вод Сирии, пишут американские СМИ. Выход «Трумана» из базы флота в Норфолке ожидается 11 апреля. Как правило, трансатлантический переход такой группы кораблей длится порядка недели, не считая перехода через Средиземное море.

В сообщении ВМС США говорится, что авианосец в порядке ротации сменит в Средиземноморье систершип USS Theodore Roosevelt в «миссии военного присутствия в Европе и на Ближнем Востоке».

Кораблями сопровождения авианосца будут ракетный крейсер USS Normandy и шесть эсминцев УРО. Всего в составе АУГ 6500 экипажа и авиакрыло.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что США приступили к «зондированию почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на вероятное применение химоружия в городе Дума. 7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о применении правительственными силами отравляющего газа против боевиков и мирного населения, повлекшем гибель 70 человек. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

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Бизнес
Новости

Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга

Ведомости
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Кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

«Процесс урегулирования завершен», - сказал он журналистам. По его словам, в ближайшие три месяца будет подготовлен окончательный вариант соглашения.

Антикризисный управляющий Agrokor Фабрис Перушко заявил, что Сбербанк является крупнейшим кредитором ритейлера. Долг компании перед ним оценивается в $1,4 млрд. В мае станут известны подробности соглашения.

В ноябре прошлого года президент Сбербанка Герман Греф назвал исключение банка из реестра требований кредиторов к хорватскому ритейлеру Agrokor некорректными действиями, шантажом со стороны конкурсного управляющего. 

Agrokor не включил долг перед Сбербанком в реестр требований кредиторов из-за того, что российский банк подал иски в суд против компании за пределами Хорватии.

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Бизнес
Новости

«Газпром» может сохранить транзит газа через Украину

Ведомости
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Транзит газа через Украину может сохраниться в определенном объеме – 10-15 млрд куб. м в год. Об этом сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его слова цитирует пресс-служба компании.

При этом Миллер отметил, что Украина в этом случае должна будет обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит. По его словам, «Газпром» никогда не выражал намерения полностью отказаться от украинского транзита. «Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», – объяснил Миллер.

В понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию. Она добавила, что надо учитывать «политическую составляющую этого вопроса».

В 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили два контракта – на поставки газа для Украины и транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Компании ведут переговоры о расторжении контрактов, сообщала российская сторона.

Бизнес
Новости

En+ подтвердила отказ от сделки с Glencore по обмену акциями

Ведомости
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En+ Group и швейцарский трейдер Glencore из-за новых санкций США решили отказаться от сделки по обмену акциями Glencore в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Об этом говорится в сообщении En+.

«После консультаций с Glencore International стороны решили, что в настоящее время не будут совершать обмен бумагами в связи с включением "Русала" и En+ в санкционный список США», - говорится в сообщении En+.

«Glencore ранее подписал необязывающее соглашение с En+ по обмену своих акций в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения «Русала» и En+ в санкционный список», - ранее сообщил Glencore.

Стороны планировали закрыть сделку в апреле. После этого гендиректор трейдера Айван Глазенберг должен был войти в совет директоров En+. Ранее стало известно, что он покинул совет директоров «Русала».

Дочерняя компания Glencore - Amokenga Holdings - подписала соглашение с En+ о конвертации ее доли в размере 8,75% в «Русале» в депозитарные расписки En+ в октябре 2017 г.

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Технологии
Новости

Facebook решила платить за информацию об утечках данных пользователей

Ведомости/ТАСС
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Соцсеть Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках данных пользователей, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге Facebook. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания может заплатить порядка $40 000, следует из сообщения.

«Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях либо для оказания политического влияния», - написал он. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.

Если сообщение о злоупотреблении данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.

Накануне основатель Facebook Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами конгресса США перед слушаниями в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что из-за недостаточно строгой защиты личных данных британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать профили 87 млн пользователей соцсети Facebook. Затем они были использованы в президентской кампании Дональда Трампа.

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Бизнес
Новости

Совет директоров UC Rusal покинул еще один иностранец

Ведомости
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Из совета директоров UC Rusal вышел независимый директор Филип Лэйдер. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.

Это уже второй подобный случай с начала недели. Ранее совет директоров UC Rusal покинул гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под новые санкции США. Это означает, что американским резидентам запрещено иметь деловые отношения с ними. Компании других юрисдикций могут опасаться сотрудничать с организациями и людьми из санкционного списка, чтобы самим не попасть под санкции. UC Rusal предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Организация по запрещению химоружия направит экспертов в Восточную Гуту

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит специальную миссию в Восточную Гуту. Эксперты ОЗХО должны будут установить или опровергнуть подлинность сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в сообщении организации.

«После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений», - говорится в сообщении.

 Секретариат ОЗХО обратился к сирийским властям с просьбой подготовить все необходимое к приезду экспертов.

Сирийская оппозиция 7 апреля заявила о химической атаке в пригороде Дамаска (Восточная Гута, город Дума). По неофициальной информации, в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт применения химического оружия в Восточной Гуте.

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Бизнес
Новости

Меркель признала политическое значение «Северного потока – 2»

Ведомости
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко о том, что Германия ознакомлена с позицией Украины по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Германия считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию, передает «Интерфакс».

«Тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса», – уточнила она.

«Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу», – сказала Меркель.

Она особо отметила необходимость сохранения транзита газа через украинскую территорию. 

Ранее Меркель заявила, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом, который не угрожает энергетической безопасности Европы. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 г. Его проложат по дну Балтийского моря от побережья России до берегов Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток составит 27,5 млрд куб. м в год.

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Бизнес
Новости

Правительство выделит 6 млрд рублей на уменьшенный SuperJet из своих резервов

Ведомости
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Правительство в 2018 г. выделит 6 млрд руб. на создание уменьшенной 75-местной модели самолета Sukhoi SuperJet 100. Готовится проект соответствующего распоряжения, заявил на заседании авиационной коллегии вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

По его словам, разработка такого самолета начнется уже в текущем году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. «Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску», – добавил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что во время разработки самолета «будет проведена русификация, т. е. замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих».

Рогозин также заявил, что наращивание темпов производства, продвижение Sukhoi SuperJet 100 на российском и зарубежных рынках, улучшение технических и эксплуатационных характеристик остаются приоритетными. По его словам, поддержка оказывается как в форме выделения субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку самолетов, субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формированию складов запчастей и переподготовку персонала для судов нового типа.

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Политика
Новости

Путин поручил Медведеву проанализировать выполнение майских указов 2012 года

Ведомости
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Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать выполнение майских указов 2012 г. Такое поручение он дал в ходе их совместной встречи, говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что они были выполнены не полностью: «Все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать». При этом Медведев сказал, что плановых показателей удалось достичь. «Я считаю, что это в общем очень неплохой результат», – добавил он. Он также пообещал проанализировать ситуацию. Например, неплохой результат показали отрасли промышленности: нефтехимия, газохимия, фармацевтика и высокие технологии, а рост инвестиций в основной капитал «достаточно вялый», отметил Медведев.

«Практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать», – сказал Медведев.

В феврале реальные доходы россиян выросли впервые с января 2017 г. – на 4,4% в годовом выражении, отчитался Росстат. Особенно заметно зарплаты выросли в бюджетном и нефтегазовом секторах, говорил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его словам, многие получили разовые выплаты, чтобы подогнать статистику под майские указы.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
Новости

Трамп отменил поездку в Перу из-за Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отказался от участия в латиноамериканском саммите, который состоится в столице Перу – Лиме. Американский лидер также отменил рабочую поездку в колумбийскую столицу Боготу, передает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

«По его просьбе вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. Президент останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире», – сказала Сандерс.

Трамп во время турне по Латинской Америке должен был приехать с рабочим визитом в Перу и Колумбию. В Лиме 13–14 апреля президент США должен был принять участие в саммите Америк.

9 апреля Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение по поводу дальнейших действий в отношении Сирии из-за возможного применения химического оружия в Восточной Гуте.

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