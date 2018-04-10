Предправления Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку

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США отправили атомный авианосец в Средиземное море

США отправляют в Средиземное море авианосную ударную группу (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman. Он присоединится к АУГ авианосца USS Donald Cook, уже находящейся у границ территориальных вод Сирии, пишут американские СМИ. Выход «Трумана» из базы флота в Норфолке ожидается 11 апреля. Как правило, трансатлантический переход такой группы кораблей длится порядка недели, не считая перехода через Средиземное море.

В сообщении ВМС США говорится, что авианосец в порядке ротации сменит в Средиземноморье систершип USS Theodore Roosevelt в «миссии военного присутствия в Европе и на Ближнем Востоке».

Кораблями сопровождения авианосца будут ракетный крейсер USS Normandy и шесть эсминцев УРО. Всего в составе АУГ 6500 экипажа и авиакрыло.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что США приступили к «зондированию почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на вероятное применение химоружия в городе Дума. 7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о применении правительственными силами отравляющего газа против боевиков и мирного населения, повлекшем гибель 70 человек. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.