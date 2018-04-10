Предправления Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку
Председатель правления немецкого автоконцерна Volkswagen Group Маттиас Мюллер покинет свой пост. Его преемником станет топ-менеджер компании Герберт Диес, пишут газета Handelsblatt и сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации источников издания, решение о смене главы Volkswagen будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.
В сообщении компании говорится, что в руководстве Volkswagen Group в ближайшем будущем произойдут перестановки. «Volkswagen рассматривает варианты дальнейшего развития структуры управления группы, которое также будет связано с кадровыми изменениями в правлении и изменениями обязанностей членов совета директоров», - отмечается в сообщении.
Мюллера назначили на пост председателя правления в 2015 г. на фоне «дизельгета». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.