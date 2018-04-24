В Москве парковка в майские праздники будет бесплатной

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Потоковое аудио стало главным источником прибыли индустрии звукозаписи

Продажа потокового аудио через интернет стриминговыми сервисами типа Spotify и Apple Music впервые стала главным источником прибыли для индустрии звукозаписи, дав в 2017 г. 38,4% из $17,3 млрд продаж. Это следует из опубликованного сегодня доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI). С учетом иных нематериальных продаж (загрузки и прочее) продажи музыки в цифровом виде впервые в истории уверенно превысили 50%.

«Впервые нематериальные продажи (не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка», - пишет IFPI. Тем не менее несмотря на 8%-ный рост рынка звукозаписи год к году, он все еще на треть ниже пика, достигнутого в 1999 г.

Согласно докладу, взрывной рост стриминга в 2017 г. обеспечил рост премиум-аккаунтов на 57% до 176 млн человек. Сектор «физических» носителей потерял 5,4%, загрузок - 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США, но при этом в топ-10 впервые вошел Китай, отмечает IFPI. Федерация звукозаписи видит огромный потенциал роста на развивающихся рынках, созданный распространением смартфонов, говорится в докладе.