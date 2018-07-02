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Tesla заявила о новых целях по производству Model 3

Компания Tesla сообщила о том, что ей удалось произвести 5000 седанов бюджетной модели Model 3 за неделю. Об этом говорится в письмах сотрудникам, разосланных вечером 1 июля по электронной почте, сообщает Reuters со ссылкой на текст письма. При этом собеседники агентства уточнили, что последняя модель сошла с конвейера около 5 утра 2 июля, что ставит под сомнение способность компании сохранять заявленные производственные темпы в среднесрочной перспективе.

В электронных письмах рабочим говорилось также о том, что в «следующем месяце» компания намерена производить по 6000 Model 3 в неделю. Что касается Model S and Model X, то их производство предполагается довести до «7000 за 7 дней». Эта же цель указана на страничке компании в Twitter.

По итогам I квартала, завершившегося 31 марта 2018 г., Tesla зафиксировала убытки в $710 млн. В последние месяцы компания сталкивалась с рядом обвинений, в том числе из-за отставания в сроках производства Model 3. Гендиректор Илон Маск пообещал, что Tesla к концу июня будет производить 5000 седанов Model 3 в неделю. В середине июня компания объявила о скором увольнении около 9%, или более 4000 сотрудников в США.

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