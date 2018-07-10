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Tesla договорилась о строительстве завода на 500 000 электромобилей в Китае

Американский производитель электромобилей - компания Tesla договорилась о строительстве крупного сборочного завода - мощностью 500 000 электромобилей в год - под Шанхаем. О подписании соглашения с властями крупнейшего города Китая сообщили местные СМИ, передало агентство Reuters. Предприятие станет первым заводом Tesla за пределами США.

На церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск, передало Reuters. По информации окологосударственного новостного ресурса Knews, помимо производства Tesla создаст в Китае объединенный центр по разработке, внедрению и маркетингу. Площадка под сборочное производство разместится близ аванпорта Шанхая Яньшаня, строительство должно начаться в 2019 г.

Tesla давно вела переговоры о создании собственного производства в Китае ради выхода на быстро растущий местный рынок - и ухода от импортных пошлин.

На минувшей неделе компания повысила цены в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась в выходные на 150 000–250 000 юаней ($22 600–37 600) в зависимости от комплектации.