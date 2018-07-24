Ford вложит $4 млрд в разработку беспилотных автомобилей

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МИД России опроверг отказ Израиля от российского предложения по Сирии

МИД России опроверг появившуюся накануне информацию о том, что на встрече делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Иерусалиме премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение России об отводе иранских сил на 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах.

«Такие сообщения не соответствуют действительности. Могу ответственно заявить, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника генерального штаба Валерия Герасимова с премьер-министром Биньямином Нетаньяху были предельно конструктивными», - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, «руководство Израиля высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии».

«При этом, к сожалению, американцы, с которыми обговаривались детали функционирования указанной зоны деэскалации, не выполнили собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в России). Это вынудило сирийскую правительственную армию при поддержке российских ВКС осуществить войсковую операцию по ликвидации очага террористической активности в районах, прилегающих к Голанским высотам», - пояснил Кожин.

Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет-перехватчиков по тактическим ракетам «Точка», запущенным сирийскими правительственными ВС по целям на юге Сирии. Кроме того, был сбит боевой самолет ВВС Сирии, вторгшийся в воздушное пространство Израиля в районе Голанских высот. Израильские военные отмечают резкую эскалацию конфликта на юге Сирии.