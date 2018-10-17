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Основанная Джабраиловым ассоциация предложила сделать платным въезд в Москву

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила сделать платным въезд в Москву и ее центр. Письмо со своими предложениями ассоциация направила в столичную мэрию, сообщает «РИА Новости» (документ есть в распоряжении агентства).

Предприниматели предложили мэрии установить гибкие тарифы. Например, за каждый въезд в зону от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) взимать 50 руб., за въезд в пределы ТТК и до Садового кольца — 100 руб., от Садового до Бульварного кольца — 200 руб. С тех, кому нужно в самый центр столицы — в пределы Бульварного кольца, «Аванти» предложила брать 300 руб. Срок действия оплаты – 24 часа, льгот не предусмотрено, не платить за перемещение по городу смогут только транспортные средства специального назначения и общественный транспорт.

Необходимость введения платного въезда в Москву «Аванти» объясняет сильной транспортной загруженностью столицы. Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог, приводит ассоциация данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 г. Бизнесмены предлагают сделать платным въезд для личного автотранспорта не только в Москве, но и во всех российских городах с населением более 5 млн человек.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подтверждал «Ведомостям», что московские власти не рассматривают вопрос введения платного въезда в город.

Платный въезд в город практикуется во многих городах мира. Например, он есть в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке.

«Аванти» была основана бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, который год назад устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади и был исключен из «Единой России». В «Аванти» входят бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и др., говорится на ее сайте. Организация взаимодействует с Минздравом, Росприроднадзором, Россельхознадзором, отмечается там же. Среди ранее выдвинутых предложений «Аванти» – создание в России криптоофшоров и запрет чиновникам отдыхать в странах, которые ввели против России санкции.

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