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Авто
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Tesla прекратит продажи самых дешевых версий автомобилей Model S и X

Ведомости
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Tesla прекратит принимать заказы на автомобили Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч с понедельника, 14 января. Об этом основатель компании Илон Маск написал в Twitter.

«Если вам нравится эта версия, пожалуйста: сделайте заказ до вечера воскресенья», – написал Маск. Причины прекращения продажи этих версий автомобилей он не назвал.

Версия автомобилей Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч была самой дешевой у Tesla. Теперь самая дешевая версия Model S будет стоить $84 750 против $66 750 ранее, а Model X обойдется как минимум в $87 950 против $72 950 ранее, говорится на сайте Tesla.

Tesla основана в 2003 г. Всего  компания выпустила четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовик Semi. Сейчас можно приобрести все, кроме Roadster и Semi. Первый компания планировала перезапустить в 2020 г., а грузовик начнут продавать в этом году.

Коллапс на парковке Tesla

Финансы
Новости

ВТБ стал владельцем тюменского Запсибкомбанка

Ведомости
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ВТБ стал владельцем 71,80% акций тюменского Запсибкомбанка. Об этом говорится в сообщении банка. Сумму сделки ВТБ не раскрывал. Его представитель говорил «Ведомостям», что сделка «денежная» и «выгодна обеим сторонам».

Накануне, 9 января, ВТБ также стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка.

Наблюдательный совет ВТБ одобрил обе сделки конце декабря 2018 г. Изначально банк планировал закрыть их до конца прошлого года, а оферту миноритариям банков выставить в первом квартале 2019 г., говорил в декабре в интервью «Интерфаксу» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В начале октября 2018 г. ВТБ сообщил о покупке 85% акций банка «Возрождение», через неделю — о договоренностях по приобретению 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка, в начале ноября — о договоренностях по покупке свыше 70% акций Запсибкомбанка. Интеграцию всех трех кредитных организаций ВТБ планирует завершить в 2020 г.

ВТБ по итогам третьего квартала 2018 г. занял второе место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», «Возрождение» — 37-е, Запсибкомбанк — 56-е, Саровбизнесбанк — 106-е место в этом рэнкинге.

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Бизнес
Новости

Производитель МС-21 прокомментировал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Ведомости
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) признает проблемы с поставкой композитных материалов для производства МС-21 ее дочернего предприятия «Аэрокомпозит», однако не планирует отказываться от их использования. Об этом говорится в сообщении компании.

После включения «Аэрокомпозита» в санкционный список ОАК начала принимать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного создания композитного крыла для серийного производства МС-21, отмечает авиастроительная корпорация. Сейчас компания производит пошаговую замену необходимых компонентов на отечественные аналоги. В России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков, утверждает ОАК: «Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена, как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации».

ОАК также отмечает, что первые поставки самолетов МС-21 должны начаться в следующем году: «Согласно контракту, первые поставки самолетов авиакомпании «Аэрофлот» должны начаться в 2020 г.»

Антироссийские санкции вызвали проблемы с поставками композитных материалов из США и Японии для создания самолета МС-21, из-за этого его выпуск самолета на несколько лет, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ первого среднемагистрального самолета, напоминает газета. По информации издания, проблему уже обсуждали на совещании с участием чиновников, а также структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома».

МС-21 – российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут» (подконтрольная ОАК). Первые самолеты производитель обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, крупнейший заказчик – «Аэрофлот».

Как выглядит самолет МС-21

Политика
Новости

Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении Белоруссии и России

Ведомости
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Разговоры об объединении России и Белоруссии притянуты за уши. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 г. и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает БЕЛТА.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он и президент России Владимир Путин «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении».

Белорусский президент отметил, что ранее у двух стран был договор о создании союзного государства, но Россия «отказалась в свое время идти этим путем». «Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти», — добавил он.

Союз России и Белоруссии может развиваться только основе равных прав, выразил мнение Лукашенко. «И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России. А потому, что это фундаментальные принципы построения любого союза», — подчеркнул он.

Кремль ранее также комментировал эту тему. Пресс-секретаря Дмитрия Пескова спросили, рассматривается ли возможность интеграции России и Белоруссии с созданием фактически единого государства, во главе которого после 2024 г. станет Путин. «В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, — ответил Песков. — Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров».

В декабре 2018 г. газета «Наша нива» со ссылкой на источники сообщила, что Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалось «давление с российской стороны». Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт говорила, что совещания на тему независимости в условиях давления России не было. «С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается», — сказала она.

Технологии
Новости

Рогозин рассказал о просьбе США создать «Союз» для полетов на Луну

Ведомости
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США попросили Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

«Именно сегодня американцы, у которых происходят такие проблемы политического характера, настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союзов" с американскими астронавтами даже несмотря на то, что американцы начнут летать на своих кораблях», — рассказал руководитель госкорпорации (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Вашингтону «Союз», способный летать до Луны и обратно, нужен в качестве резервной космической транспортной системы.

В конце июня Рогозин допускал, что Россия может начать пилотируемые запуски к Луне на уже существующих «Союзах». Он пояснял, что это позволит не ждать окончания разработки нового грузового космического корабля «Федерация». «Изначально корабль «Союз» создавался под лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — пояснял гендиректор «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»).

Пилотируемые космические корабли «Союз», которые запускаются с космодрома «Байконур» с 1967 г., изначально создавались под руководством конструктора Сергея Королева для советской лунной программы. Однако позже эту миссию возложили на космический корабль типа «Зонд», который разрабатывался на базе «Союза». Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов, среди них программа освоения Луны, которая включает создание окололунной станции Gateway, программа Международной космической станции (МКС) и проект исследования Венеры.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Политика
Новости

Движение по Волоколамскому шоссе в область перекрыли из-за затопления тоннеля

Ведомости
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Тоннель в столичном районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, провал грунта произошел в шлюзе канала имени Москвы на склоне. Площадь провала, по предварительным данным, — 50 кв. м.

Движение в тоннеле перекрыто, отметил собеседник агентства. Пострадавших нет. На момент происшествия машин в тоннеле не было.

Также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы, сообщил источник. Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление, добавил он.

Как уточнил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, движение в сторону Подмосковья по тоннелю полностью перекрыто. Центр рекомендует объезжать по Ленинградскому шоссе.

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за провала грунта

Недвижимость
Новости

Эксперты отметили рост доли декларирующих зарубежные активы богатых россиян

Ведомости
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Более 50% состоятельных россиян в 2018 г. уведомили налоговые органы о своих счетах в зарубежных банках и контролируемых иностранных компаниях. Такие данные содержатся в исследовании международного брокера зарубежной недвижимости, компании Tranio. Исследование построено на основе опроса специалистов прайвет-банкинга, юристов и налоговых консультантов, работающих с владельцами крупных капиталов. Опрос проводился совместно с организатором экономических форумов Adam Smith Conferences.

Согласно данным опроса, доля уведомляющих налоговые органы о состоянии своих активов богатых россиян выросла с 42% в 2017 г. до 58% в 2018 г. По словам управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, с 2018 г. Россия начала обмениваться налоговой информацией с другими странами. И несмотря на то что в этом обмене пока много технических накладок, владельцы счетов все менее склонны скрывать информацию о своих активах.

Наиболее высокую степень готовности раскрывать информацию о своих активах демонстрируют россияне с состоянием от $1 до $30 млн – среди них доля уведомляющих достигает 65%. «Те, у кого меньше миллиона, интересуют налоговую в последнюю очередь, поэтому они пока могут позволить себе не "светиться". А те, у кого больше $30 млн, скорее поменяют резидентство, чем раскроют свои счета нашим налоговикам», – комментирует Георгий Качмазов.

Авторы исследования также отмечают, что состоятельные россияне массово закрывают прежние зарубежные счета и компании и открывают новые – с чистой историей транзакций, – о которых и отчитываются налоговым органам. При этом, чем богаче россияне, тем более они склонны принимать участие в безналоговой ликвидации иностранных компаний (73% респондентов) и тем менее – подавать декларации в рамках амнистии капитала (71%).

Однако сокращать зарубежные активы и переводить капитал в Россию – самая непопулярная стратегия среди отечественных «хайнетов»: в 2017 г. так поступали 33% респондентов, в 2018 – 29%. У ультра-богатых физических лиц и так много рисков, связанных с Россией, поэтому они стараются снизить их через инвестиции в другие страны, говорится в исследовании. Швейцария, Великобритания и США – самые популярные страны для хранения средств наиболее состоятельных частных клиентов из России.

Авто
Новости

Fiat Chrysler выплатит $700 млн из-за расследования о дизельных выбросах

Ведомости
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Концерн Fiat Chrysler выплатит около $700 млн для урегулирования подозрений в использовании нелегального программного обеспечения, которое позволяло дизельным автомобилям компании выделять избыточные выбросы в обход тестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Fiat Chrysler заплатит штрафы на $311 млн регуляторам США и Калифорнии, еще $75 млн – другим штатам и $280 млн за урегулирование исков со стороны владельцев автомобилей, говорят собеседники агентства. Кроме того, по их информации, автопроизводитель выделит средства для возмещения избыточных выбросов старых автомобилей.

Сам Fiat Chrysler отрицает какие-либо правонарушения и уже заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана лимитов выбросов, отмечает Reuters. Об урегулировании дела с автопроизводителем власти США объявят в четверг, добавляет агентство.

Власти США рассказывали о подозрениях относительно Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» еще в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, уточняло американское Агентство по охране окружающей среды. Из-за этой новости котировки компании упали 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

Суперкары и электрические кроссоверы на автосалоне в Париже

Бизнес
Новости

Фонд Щербовича продал свою долю в Incity

Ведомости
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Инвестиционная группа United Capital Partners (UCP), подконтрольная Илье Щербовичу, продала свой пакет в АО «Модный континент», управляющем розничными сетями Incity и Deseo. Об этом рассказала РБК гендиректор «Модного континента» Ольга Татарченкова.

По ее словам, покупателем выступила мажоритарный акционер Нелли Груздева, чья доля выросла до 86%. Нелли Груздева — мать бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Семье Груздевых теперь принадлежит более 99% «Модного континента», сообщила Татарченкова.

Представитель UCP Ирина Ланина подтвердила факт сделки. Размер проданного пакета она не уточнила.

По состоянию на июнь 2015 г. одна из структур UCP владела не менее 25,97% «Модного континента», следует из последнего доступного списка аффилированных лиц. По информации Росстата, на которые ссылается база СПАРК, у инвестгруппы было 29,73% акций «Модного континента».

Сумму сделки Татарченкова и Ланина не уточнили. По словам Ланиной, UCP «довольна своей инвестицией».

UCP приобрела 10%-ную долю в «Модном континенте» в 2007 г. В том же году она использовала опцион на увеличение своей доли. В 2016 г. инвестгруппа пыталась продать часть пакета зарегистрированной на Сейшелах Sisal Artis Holdings Inc., но последняя отказалась от сделки, объяснив это тем, что продавец не предоставил исчерпывающей информации о том, кто является конечным бенефициаром. По мнению Sisal Artis Holdings, «Модный континент» контролировал сам Владимир Груздев.

Компании подали иски друг к другу, требуя компенсаций. Суд отказал им; в тексте решения говорилось, что в течение пяти лет до января 2016 г. «Груздев В.С. действительно осуществлял контроль за деятельностью ОАО “Модный континент”». Груздев подал апелляционную жалобу, назвав заключение опциона с сейшельским офшором «ничтожной сделкой». Суд постановил исключить выводы суда предыдущей инстанции о контроле Груздева над «Модным континентом».

Технологии
Новости

Производитель Cadbury подал иск к страховщику за отказ оплатить ущерб из-за кибератаки

Ведомости
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Компания Mondelez, производитель Alpen Gold, Oreo и Cadbury, подает в суд на страховую компанию Zurich за отказ выплатить $100 млн за ущерб, нанесенный кибератакой с использованием вируса NotPetya, пишет Financial Times.

Согласно судебным документам, Mondelez дважды был атакован NotPetya, в результате чего 1700 его серверов и 24 000 компьютеров перестали работать. Компания обратилась в Zurich по полису имущественного страхования, которым покрывается «физическая потеря или повреждение электронных данных, программ или программного обеспечения». Страховщик, отметил Mondelez, поначалу готовился выполнить требования и планировал выплатить промежуточные $10 млн, однако позже отказался платить. Он сослался на одно из исключений по полису, по которому в выплате может быть отказано в случае вреда, нанесенного в результате враждебных действий правительства.

Обе компании отказались комментировать разбирательство.

Атака NotPetya произошла в 2017 г. и коснулась компаний по всему миру, в частности «Роснефти», «Башнефти» и крупнейшего датского оператора контейнерных перевозок Maersk. США и Великобритания обвинили в кибератаке Россию. Кремль назвал заявления о причастности Москвы к атаке частью «русофобской кампании».

Некоторое время NotPetya классифицировали как вирус-вымогатель. Позже выяснилось, что NotPetya был замаскирован под вымогатель.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал содержание ужесточающего правила усыновления законопроекта

Ведомости
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Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования к желающим усыновить или взять под опеку детей, пишет «Коммерсантъ». Если его примут, он вступит в силу 1 января 2021 г.

Документ предполагает запрет приемным родителями усыновлять более одного ребенка в год. Исключение — усыновление братьев и сестер. Эта поправка будет способствовать более успешной адаптации ребенка в семье и позволит снизить риски возврата детей в детские дома, считают авторы проекта.

Изначальная версия законопроекта ограничивала количество передаваемых на воспитание детей с учетом кровных до трех (сейчас имеется рекомендация, что в приемной семье не должно быть более восьми детей). Министр просвещения Ольга Васильева поддерживала это предложение, но после критики приемных родителей и РПЦ в текущем варианте документа этого пункта нет.

Законопроект устанавливает запрет для усыновителей менять место проживания по своему усмотрению. Подопечный сможет поменять место жительство только после того, как орган опеки и попечительства проведет «проверку жилищно-бытовых условий по его новому месту жительства».

Также документ предусматривает, что потенциальные опекуны и совершеннолетние дееспособные лица, постоянно проживающие в их семье, должны будут обязательно пройти психологическое обследование. Как пояснила пресс-служба Министерства просвещения, это нужно для того, чтобы «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». То, как будут проводиться эти обследования, а также правила оспаривания их результатов и требования к психологам будут установлены нормативными актами правительства и Минпросвещения.

Кроме того, как отмечает «Коммерсантъ», законопроект фактически снимает жесткие запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. Он наделяет суды при вынесении решения об усыновлении ребенка правом отступить от положений закона «в той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Это возможно, если суд установит обстоятельства, по которым «усыновление отвечает интересам ребенка».

Основанием для этой поправки стало постановление Конституционного суда, который признал незаконным запрет на усыновление детей, проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C. Семейная пара из Подмосковья оспорила пожизненное ограничение своего права воспитывать ребенка, которого сестра инфицированной женщины родила путем искусственной инсеминации от мужа заявительницы. Неясно, позволит ли новый закон оформить опеку над ребенком не только инфицированным родственникам, но и гражданам, зараженным ВИЧ, не имеющим родственных связей с усыновляемым ребенком, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес
Новости

Uber и Lyft могут отложить IPO из-за частичной приостановки работы правительства США

Ведомости
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Сервисы по вызову водителей Lyft и Uber до сих пор не получили документы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Заявки были поданы еще 6 и 7 декабря соответственно. Однако SEC потеряла часть ресурсов из-за частичной приостановки работы правительства (шатдаун), связанной с отсрочкой принятия бюджета из-за споров Белого дома и конгресса вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Собеседники допускают, что компаниям придется отложить IPO, поскольку не ясно, сколько времени может продлиться приостановка работы правительства и как быстро комиссия сможет возобновить свою работу. Публичные размещения Uber и Lyft были запланированы на первую половину года. Представители компаний отказались от комментариев.

Ранее фармацевтическая компания Eli Lilly обвинила SEC в создании проблем при одобрении прошлогодней сделки по продаже акций одного из ее подразделений.

В результате частичной приостановки работы правительства в неоплачиваемые отпуска были отправлены около 800 000 госслужащих США.

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