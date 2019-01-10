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Tesla прекратит продажи самых дешевых версий автомобилей Model S и X

Tesla прекратит принимать заказы на автомобили Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч с понедельника, 14 января. Об этом основатель компании Илон Маск написал в Twitter.

«Если вам нравится эта версия, пожалуйста: сделайте заказ до вечера воскресенья», – написал Маск. Причины прекращения продажи этих версий автомобилей он не назвал.

Версия автомобилей Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч была самой дешевой у Tesla. Теперь самая дешевая версия Model S будет стоить $84 750 против $66 750 ранее, а Model X обойдется как минимум в $87 950 против $72 950 ранее, говорится на сайте Tesla.

Tesla основана в 2003 г. Всего компания выпустила четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовик Semi. Сейчас можно приобрести все, кроме Roadster и Semi. Первый компания планировала перезапустить в 2020 г., а грузовик начнут продавать в этом году.

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