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Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России

Ведомости
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Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, компания имеет проблемы со сбытом автомобилей.

«Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit», — отметил Козак. Управлять этим бизнесом будет российский партнер автоконцерна — группа «Соллерс», добавил вице-премьер. В результате реструктуризации российская компания получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers, уточнил Козак. «Мы сейчас обсуждаем с «Соллерс» заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России», — добавил он. По его словам, СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца.

Во вторник, 26 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что СП Ford Sollers может закрыть две из трех производственных площадок. Речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, в Елабуге площадка останется для выпуска LCV, писала газета. Производство и импорт легковых автомобилей Ford будут остановлены в июне-июле, утверждали источники.

В начале марта Reuters писал, что Ford рассматривает возможность реструктуризации бизнеса и сокращения производства не только в России, но и в других европейских странах. В России, где Ford работает в рамках СП с Sollers, акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации и планируют принять окончательное решение во втором квартале 2019 г., говорила представитель Ford.

В России Ford был одним из первых иностранных автоконцернов, организовавшим сборку машин на территории страны — в 2002 г. компания открыла завод в Санкт-Петербурге. В 2018 г. Ford продал в России 53 234 автомобиля, рост продаж составил 5,7% (при этом рынок вырос 12,8%). Доля компании на российском рынке в 2018 г. составила 3% (в 2013 г. — 3,8%).

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Reuters узнало о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности

Ведомости
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Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле.

Российский военный контингент прибыл в Каракас 24 марта на двух самолетах, напомнил он. В Вашингтоне считают, что в задачи прибывших будет входить поддержка сторонников действующего президента Николаса Мадуро, слежка и охрана инфраструктуры правительства, пишет Reuters.

Ранее российский МИД сообщил, что военнослужащие были направлены в Венесуэлу в соответствии с условиями соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанном еще в 2001 г.

В свою очередь правительство Венесуэлы подтвердило прибытие российских военных на двух самолетах, однако никаких других подробностей не сообщалось.

Ранее Reuters сообщил, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта. По данным Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас в пятницу с аэродрома Чкаловский, сделав по пути остановку в Сирии. Транспортный самолет покинул Каракас в воскресенье, согласно данным Adsbexchange. Дипломатический источник РИА «Новости» в Каракасе утверждал, что российские военные приехали для «для участия в двусторонних консультациях». «У России (с Венесуэлой) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству», — говорил он.

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Политика
Новости

Адвокаты задержанных по делу Абызова рассказали о претензиях к их подзащитным

Ведомости
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Обвинение против бывшего министра Михаила Абызова и других фигурантов дела строится вокруг одной сделки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов задержанных. Абызов и его компаньоны якобы купили 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС (согласно данным «СПАРК-Интерфакс», все они зарегистрированы в Новосибирской области — «Ведомости»), а после, искусственно завысив стоимость активов, продали их ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 млрд руб., утверждают адвокаты. Вырученные от сделки деньги были переведены на счета офшорных компаний, которые были оформлены в собственность фигурантов. По данным источников газеты, речь в частности идет о счетах офшора «Блэксирис».

По мнению следствия, стоимость акций четырех компаний составляла около 186 млн руб., то есть боле чем в 20 раз меньше цены, по которой они были проданы. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС («Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» производят электричество в Новосибирской области), не знавшие об их противоправности, пишет газета. Фигуранты дела утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость, сообщили адвокаты.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АСС (ОАО «Агентство специального снабжения») прекратила деятельность с 30 ноября 2018 г., ПРиС ( АО «Предприятие ремонта и строительства») — с 1 ноября того же года, ПЭКС (АО «Первая энергосервисная компания») — с 3 декабря 2018 г., РЭМиС (АО «Ремонтэнергомонтаж  и сервис») продолжает работать, компания принадлежит РЭС.

Во вторник, 26 марта Абызов был задержан в Москве. Следственный комитет предъявил ему обвинения по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Следствие считает, что Абызов, будучи бенефициаром офшоров, создал и возглавил преступное сообщество. Он и еще пятеро фигурантов — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев обманули акционеров СИБЭКО и РЭС, похитили 4 млрд руб. и вывели деньги за границу, считают в Следственном комитете. Подробности мошеннической схемы СКР не раскрывал.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Telenor выставила на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Ведомости
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Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»). Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга.

Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу. Продажа завершится 29 марта. В результате сделки Telenor снизит свою долю в холдинге до 9%. Организаторами размещения выступают банковские группы Citigroup и Morgan Stanley. 

Telenor постепенно выходит из капитала Veon. О намерении продать весь свой пакет норвежский оператор сообщил осенью 2015 г. Тогда ему принадлежало 33% капитала компании. В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название — Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%. В сентябре 2017 г. норвежская компания продала еще 90 млн ADS Veon за $365 млн. На данный момент Telenor владеет 14,7% Veon.

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Политика
Новости

Абызов отказался признать вину

Ведомости
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Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов не считает себя виновным, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Александра Асниса. «Вины не признает категорически», — уточнил он.

По словам адвоката, в среду, 27 марта Басманный суд Москвы изберет меру пресечения для бывшего министра.

Во вторник, сотрудники правоохранительных органов задержали Абызова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против него по по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Абызову грозит до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. экс-чиновник был бенефициаром офшоров и возглавлял преступное сообщество. Совместно с еще пятью фигурантами дела бывший министр обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (компании производят электричество в Новосибирской области), похитил 4 млрд руб. и вывел денежные средства за границу, считают в СКР. По мнению ведомства, в результате мошеннических действий под угрозу было поставлено развитие и энергетическая безопасность нескольких российских регионов.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Бизнес
Новости

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Ведомости
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Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум «ВТБ Капитал», Marathon Group, арабского фонда Al Nahdha Investment и других инвесторов, пишет РБК. Теперь консорциуму принадлежит почти 25% всех ресторанов сети в стране, отмечает издание.

Согласно данным «СПАРК — Интерфакс», в ноябре 2018 г. группа вышеперечисленных инвесторов стали владельцами 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», являющейся «самым крупным партнером компании Yum! Brands Russia & CIS, отвечающей за рост и развитие бренда KFC в России», отмечает РБК.

Представитель ВТБ подтвердил РБК, что «ВТБ Капитал» «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс». Информацию о сделке также подтвердил представитель Marathon Group.

Сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 г., рассказала представитель Yum! Brands Ирина Гущина. В нее вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию. По словам Гущиной, продажа активов была предусмотрена глобальной стратегией материнской Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98% до конца 2018 финансового года.

На данный момент 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» принадлежит ООО «Кьюэсар Инвестментс». При этом долей 14,75% «Кьюэсар Инвестментс» владеет ВТБ через три дочерние структуры, еще 23,53% компании принадлежит Marathon Group через кипрские офшоры, доля косвенного владения Al Nahdha Investment — 14,75%, Lavenior Investments Limited имеет в собственности 46,97% ( конечным владельцем доли через цепочку компаний является офшор с Британских Виргинских островов Cosimo Holdings Limited), отмечает РБКУсловия сделки стороны не комментируют. 

Американская сеть фастфуда KFC работает в России с 1993 г. На рынок бренд заходил через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. В 2005 г.  американская Yum! Brands, владеющая сетью Pizza Hut, договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC». В 2010 г. Yum! Brands выкупила права на этот бизнес и стала развивать только бренд KFC. Сейчас в России работают более 750 ресторанов KFC, из них российскому подразделению Yum! Brands через ООО «Ям Ресторантс Раша» принадлежит около 50. Большинство ресторанов KFC​ в России открывают франчайзинговые партнеры.

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Технологии
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Минобороны создаст студию для съемок фильмов о современной армии

Ведомости
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Минобороны планирует создать киностудию для съемок художественных фильмов про современную российскую армию. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, передает ТАСС. По его словам, ее строительство начнется уже в ближайшее время.

Шойгу отметил нехватку фильмов о современной армии. При этом, по его словам, сегодня создается достаточно достойных картин о войне. В связи с этим министр также предложил проводить отдельный армейский кинофестиваль.

Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства была учреждена в ноябре 2015 г. для поощрения творческих проектов, способствующих военно-патриотическому воспитанию россиян. В 2019 г. премия присуждается в третий раз.

Политика
Новости

СКР: Абызов использовал служебное положение для создания преступного сообщества

Ведомости
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Следователи предъявили обвинения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

СКР также подтвердил задержание бывшего чиновника. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для него.

О том, что Абызов стал фигурантом уголовного дела, стало известно ранее 26 марта. Источник «Ведомостей» говорил, что он по делам прилетел в Москву, где был задержан. Собеседник не уточнил, откуда прибыл бывший чиновник, но, по словам источника «Интерфакса», в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. Источник агентства уточнял, что для задержания Абызова оперативники «выманили» его из-за рубежа.

Как утверждает СКР, бывший министр в 2011 г. создал преступное сообщество, которое действовало до ноября 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Они путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, похитили 4 млрд руб., считает СКР. Эти деньги затем были выведены за рубеж.

Ведомство подчеркивало, что Абызов с другими соучастниками преступной группы «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Статья Уголовного кодекса о создании преступного сообщества предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет. До перехода на госслужбу он работал топ-менеджером в компаниях топливно-энергетического комплекса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был заранее предупрежден об уголовном деле против Абызова. Медведева также проинформировали о задержании бывшего подчиненного. Пресс-секретарь правительства Олег Осипов говорил, что претензии к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. Если будет доказано, что тот контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона, отмечал он.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Технологии
Новости

Huawei анонсировала свои первые умные очки

Ведомости
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Китайская Huawei объявила о планах выпустить свои первые умные очки, созданные в партнерстве с корейским модным брендом Gentle Monster. Об этом компания сообщила в ходе пресс-конференции в Париже, пишет TechCrunch.

Huawei позиционирует эти очки как замену наушникам. В их оправу будут встроены динамики, микрофон, антенна и аккумулятор.

TechCrunch отмечает, что очки не оснащены камерой. Издание предполагает, что это может быть связано с желанием компании избежать споров о конфиденциальности.

Huawei планирует выпустить очки в июле 2019 г. Цена на них пока не уточняется.

Политика
Новости

«Интерфакс»: силовики «выманили» экс-министра Абызова из-за рубежа для задержания

Ведомости
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Бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела, «выманили» в Россию, чтобы задержать, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в последнее время экс-чиновник проживал за рубежом – в Италии и США.

Другой источник агентства говорит, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег». «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», – добавил он. Собеседник «Интерфакса» не уточнил, к кому конкретно приехал Абызов. 26 марта исполнилось 47 лет сопредседателю совета фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу, который работал вместе с Абызовым в администрации президента и правительстве. Представитель «Сколково» не стала комментировать «Ведомостям» эту информацию, раскритиковав сотрудника издания за поздний звонок.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Абызова. Экс-министру и пятерым его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, преступная группа путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» похитила 4 млрд руб. и вывела их за рубеж.

Позже источники РБК уточнили, что Абызов задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя откуда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был предупрежден заранее об уголовном деле против бывшего чиновника. Премьера Дмитрия Медведева также проинформировали о задержании Абызова.

Абызов в январе 2012 г. стал советником Медведева по делам открытого правительства. Медведев тогда занимал пост президента. В мае того же года Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет и не вошел в новое правительство. С 1993 г. Абызов занимал руководящие должности в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд по версии журнала оно достигало в 2012 г.

Согласно декларации о доходах и имуществе членов правительства за 2017 г., Абызов арендовал загородный дом в Италии площадью 335 кв. м.

Политика
Новости

Пресс-служба Медведева прокомментировала уголовное дело против Абызова

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства Олега Осипова.

Осипов подчеркнул, что претензии следователей к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. По его словам, если будет доказано, что Абызов контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Ему вменяется создание и участие в преступном сообществе, хищение и вывод за рубеж 4 млрд руб. Деньги были похищены путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, считают следователи. Ведомство уточняло, что преступное сообщество действовало с апреля 2011 по ноябрь 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек.

Источники РБК сообщили, что Абызов был задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя откуда.

Абызов в январе 2012 г. стал советником президента Медведева по делам открытого правительства, а в мае того же года занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, но в новое правительство не вошел. С 1993 г. Абызов также занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил состояние Абызова в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд его состояние достигало в 2012 г.

Политика
Новости

Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова

Ведомости
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Президенту России Владимиру Путину было заранее доложено об уголовном деле в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

Ранее СК сообщил, что Абызова подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в 2011–2014 гг., хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Помимо экс-министра в деле фигурируют еще пять человек. По версии следствия, они похитили деньги путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. СК считает, что таким образом подозреваемые «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Абызов в январе 2012 г. был назначен советником президента России Дмитрия Медведева. В мае того же года, когда Медведев стал премьер-министром, Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, однако в новое правительство не вошел.

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