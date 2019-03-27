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Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России

Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, компания имеет проблемы со сбытом автомобилей.

«Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit», — отметил Козак. Управлять этим бизнесом будет российский партнер автоконцерна — группа «Соллерс», добавил вице-премьер. В результате реструктуризации российская компания получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers, уточнил Козак. «Мы сейчас обсуждаем с «Соллерс» заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России», — добавил он. По его словам, СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца.

Во вторник, 26 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что СП Ford Sollers может закрыть две из трех производственных площадок. Речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, в Елабуге площадка останется для выпуска LCV, писала газета. Производство и импорт легковых автомобилей Ford будут остановлены в июне-июле, утверждали источники.

В начале марта Reuters писал, что Ford рассматривает возможность реструктуризации бизнеса и сокращения производства не только в России, но и в других европейских странах. В России, где Ford работает в рамках СП с Sollers, акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации и планируют принять окончательное решение во втором квартале 2019 г., говорила представитель Ford.

В России Ford был одним из первых иностранных автоконцернов, организовавшим сборку машин на территории страны — в 2002 г. компания открыла завод в Санкт-Петербурге. В 2018 г. Ford продал в России 53 234 автомобиля, рост продаж составил 5,7% (при этом рынок вырос 12,8%). Доля компании на российском рынке в 2018 г. составила 3% (в 2013 г. — 3,8%).