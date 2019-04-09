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Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре и предательстве

Ведомости
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Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре против него и заявил, что он абсолютно невиновен в предъявленных ему обвинениях. Гон заявил об этом в видеообращении, записанном перед четвертым арестом. Обращение опубликовано адвокатами, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Гон был арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием. Это произошло меньше чем через месяц после его освобождения 6 марта под залог почти в $9 млн. До этого он провел в тюрьме 108 дней.

«Это заговор... речь идет не о жадности или диктатуре, речь идет о заговоре, о сговоре, о предательстве», – сказал он в видеообращении. По словам Гона, заговор был вызван страхом, что он сблизит Nissan с партнером автопроизводителя по альянсу – Renault. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – подчеркнул Гон. Изначально в видео были указаны имена сотрудников Nissan, которые, по утверждению Гона, причастны к предполагаемому заговору, пишет The Japan Times. Однако его адвокат Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что представители защиты Гона отредактировали видео, убрав эти имена, чтобы не повлиять на текущее расследование.

Гон был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. На прошлой неделе Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона. Его защита заявила, что выплаты были обоснованы его подчиненными и представляли собой законное вознаграждение за многолетнее сотрудничество с центром, а покупка яхты не имеет ничего общего с Nissan.

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Бизнес
Новости

Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ его детям

Ведомости
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Минфин США разрешил Олегу Дерипаске перевести 10,5 млн (1,64%) акций En+ стоимостью свыше $78 млн в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной Юмашевой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей минфина США и бизнесмена. «Дети Дерипаски имеют законное право на акции, вытекающие из бракоразводного соглашения, которое предшествовало санкциям», — уточнила представитель ведомства.

В декабре 2018 г. минфин США сообщил, что готов исключить из санкционного списка En+, поскольку Дерипаска согласился сократить свою долю в компании. В соглашении говорилось также о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с супругой, определенные до введения против него американских санкций. Одно из условий предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании газете подтвердили, что Liberi — трастовый фонд двух детей Дерипаски.

Дерипаска женился на Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, в 2001 г. В марте представитель Юмашевой рассказал «Ведомостям», что она развелась с Дерипаской более года назад. У семьи двое детей — Петр и Мария, им 17 и 15 лет соответственно. Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял ранее, что дети «ни в коем случае не извлекли выгоды» от получения акций их трастом. Представитель бизнесмена Лариса Беляева сообщила газете, что голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским минфином.

Ранее сенатор Рон Уайден (демократ от штата Орегон), член финансового комитета палаты, направил письмо Мнучину. В нем он сообщил, что трансфер такой доли En+ «представляет собой явную выгоду для Дерипаски и его детей» и противоречит заверениям Минфина, что ни российский предприниматель, ни его родственники не выиграют от снятия ограничений с En+ и других его компаний.

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Недвижимость
Новости

Крупнейший строитель жилья в России продал недвижимости на 50,7 млрд рублей

Ведомости
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ГК ПИК, крупнейший девелопер жилья в России, по итогам I квартала 2019 г. продала недвижимости на 50,7 млрд руб., что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (44,3 млрд руб.), сообщается на сайте компании.

Всего в текущем году компания продала 421 000 кв. м недвижимости. Общий объем поступлений за отчетный период составил 57,0 млрд руб., что сопоставимо с I кварталом 2018 г.

С начала года компания вывела в продажу один новый проект и 24 новых корпуса в уже стартовавших проектах. Общая площадь вышедшей в продажу недвижимости составила 436 000 кв. м, что на 25,7% меньше, чем в I квартале 2018 г. (587 000 кв. м).

В то же время за отчетный период в эксплуатацию было введено 229 000 кв. м недвижимости, что в три с лишним раза больше, чем за этот же период прошлого года (69 000 кв. м).

Политика
Новости

Дмитриев рассказал о беспокойстве крупнейших суверенных фондов мира из-за дела Калви

Ведомости
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Практически все зарубежные фонды – соинвесторы РФПИ обеспокоены развитием ситуации вокруг дела основателя Baring Vostok Майкла Калви, сказал журналистам во вторник руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Во-первых, это очень резонансное дело. И нас об этом деле спросили практически все основные соинвесторы РФПИ», – уточнил он, отметив, что соинвесторы РФПИ – крупнейшие мировые суверенные фонды. «Многие из них являются инвесторами фонда Baring Vostok. И, безусловно, для них, как и для бизнес-сообщества, крайне важно, чтобы это дело рассматривалось честно, справедливо и открыто», – сообщил Дмитриев.

Кроме того, он сказал, что подал в суд повторное ходатайство о смягчении меры пресечения Майклу Калви и надеется на положительное решение суда уже на этой неделе. «Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест было бы, безусловно, правильным сигналом и для инвестиционного сообщества, для бизнес-сообщества. Очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости, и об этом не раз говорил президент. Соответственно, мы надеемся на позитивное решение этого вопроса на этой неделе», – сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ неоднократно выступал как соинвестором, так и конкурентом Baring Vostok, но «никогда не видел какого-то неэтичного поведения с их стороны и никогда не сомневался в их этичности».

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви, партнеров фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова по обвинению в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Политика
Новости

Лукин отозвал законопроект о правилах видеосъемки на избирательных участках

Ведомости
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Бывший уполномоченный по правам человека, сенатор Владимир Лукин отозвал законопроект об организации фото- и видеосъемки на избирательных участках, внесенный им в Госдуму на прошлой неделе. Об этом сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц и подтвердила «Ведомостям» представитель Лукина.

Встреча Лукина с представителями «Голоса», «Наблюдателей Петербурга», «Яблока» и Дмитрия Гудкова прошла 8 апреля, сообщил Мельконьянц. По словам представителя Лукина, он отозвал законопроект для доработки.

Согласно предложенному законопроекту члены избиркомов, наблюдатели и журналисты могут организовать фото- и видеосъемку, предварительно уведомив руководство комиссии, и только с места, которое определено председателем избиркома. При этом Центризбирком в своих рекомендациях указывает, что наблюдатели и иные лица, которые вправе находиться на участке, могут открыто снимать голосование и подсчет голосов.

Лукин пояснял, что в законопроекте речь идет о разрешении всех видов наблюдения, в том числе и съемки. В то же время он признавал, что председатель комиссии может определить неудобное место для съемки. «Эффективная реализация закона в том, чтобы заранее подготовить места по согласованию с журналистами – чтобы было удобно и им, и избирателям», – отмечал он. Мельконьянц, в свою очередь, указывал, что законопроект ограничит в правах наблюдателей и журналистов при фиксации вбросов, подтасовок при подсчете и других фальсификаций.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион

Ведомости
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Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провело исследование экологического поведения россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования. Респондентам, в частности, предложили оценить экологическую обстановку в их регионах. Хуже всего ситуацию в своем регионе оценили жители Калмыкии: их не устроило качество воды и объем отходов из пластика.

В конце списка также оказались Курганская, Омская и Ярославская области. Высоко экологическую обстановку в своем регионе оценили жители Алтая, Ингушетии, Северной Осетии и Чечни, а также Краснодарского края.

Для определения степени экологической ответственности россиян WWF учитывал соотношение уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона и готовности ее решить. В тройку лидеров по этому показателю вошли жители Северной Осетии и Севастополя. Замыкают рейтинг с самыми низкими результатами Костромская и Магаданская области, уточнил фонд.

В рейтинге того, что делают россияне, чтобы спасти природу, лидирует бережное отношение к воде. Они также стараются внимательно относиться к лесу, сортировать мусор и обеспокоены проблемой пластика, борются за чистый воздух и оказывают поддержку заповедным территориям. По мнению фонда, данные, полученные в ходе исследования, помогут скоординировать и скорректировать действия государства и НКО при разработке природоохранных проектов. Всего в исследовании, которое проводилось на сайте WWF, приняли участие около 60 000 человек из 800 российских населенных пунктов.

Технологии
Новости

РБК: МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Ведомости
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Мобильный оператор МТС начал переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр на 100% принадлежит кипрской компании «Иви.ру медиа лимитед». В кипрском реестре юридических лиц совладельцами компании называются структуры ru-Net, Tiger Global, Baring Vostok, а также Lighthouse Strategy, Finsight Investments, уточняет издание.

Председатель совета директоров ru-Net Леонид Богуславский заявил РБК, что интерес к ivi.ru проявляют разные инвесторы, но «продвинутого разговора ни с кем из них на сегодняшний день нет». Пресс-служба МТС сообщила изданию, что ничего не знает о переговорах с онлайн-кинотеатром. Пресс-служба ivi отказалась комментировать изданию эту информацию.

Возможная продажа ivi.ru обсуждалась на рынке еще год назад, рассказал РБК топ-менеджер одного из видеосервисов, но тогда компания оценивала себя в $250 млн (15,7 млрд руб. исходя из среднегодового курса доллара в 2018 г.). «Возможно, ivi.ru добавил к этой стоимости успех прошлого года», – отметил он. Выручка компании в 2018 г. по МСФО выросла на 62% до 3,94 млрд руб., сообщил изданию представитель онлайн-кинотеатра.

Политика
Новости

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Ведомости
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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев в видеообращении. По его словам, он обсудил вопрос о проведении внеочередных выборов с Нурсултаном Назарбаевым, передает «РИА Новости».

Он пообещал, что выборы будут проведены «честно, открыто, справедливо». «Это моя принципиальная позиция», – сказал Токаев.

Токаев назвал целью досрочных выборов «необходимость снять любую неопределенность» в исторически важный момент, а также «подтвердить стабильность и преемственность политики» первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приводит его слова ТАСС.

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева, занимающая пост спикера сената парламента Казахстана, не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах, передает «Интерфакс».

Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Токаев, занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента, стал новым президентом. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики. Он также продолжит быть лидером партии «Нур отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Звезда» построит газовоз Arc7 под проект «Арктик СПГ»

Ведомости
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«Совкомфлот» и верфь «Звезда», которой управляет консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка, подписали контракт на строительство пилотного газовоза Arc7. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Само подписание произошло 5 апреля, а торжественная церемония заключения контракта состоится 9 апреля на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Газовоз строится под проект «Арктик СПГ» компании «Новатэк».

В «Новатэке» пояснили, что компания подписала и отправила в «Совкомфлот» договор фрахтования пилотного газовоза еще 27 декабря. «Совкомфлот» заключил договор со «Звездой» на его строительство 5 апреля. С учетом его условий «Совкомфлот» внес поправки в договор фрахтования и подписал его со своей стороны», – рассказал собеседник в «Новатэке». Договор фрахтования заключен на 25 лет, судно должно быть сдано до конца 2022 г. и ледовые испытания завершены не позднее апреля 2023 г. К этому же времени должны запустить первую линию «Арктик СПГ».

Ранее сообщалось, что для «Арктик СПГ» должны построить еще 14 газовозов Arc7 по тендерному контракту. Сейчас собеседник издания уточняет, что точное количество необходимых под проект газовозов еще обсуждается. С учетом разрешений на использование судов под иностранным флагом, а также запуска хабов на Камчатке и в Мурманске «Новатэк» может оптимизировать их число с учетом уже построенных 15 газовозов для другого проекта – «Ямал СПГ».

Газовозы под проект «Ямал СПГ» строились в Южной Корее. На российских верфях подобные суда до сих пор не создавались. Их строительство на «Звезде» будет субсидировать бюджет – не более 20% от цены газовоза, если сравнивать ее со стоимостью на корейских верфях. Как ранее сообщало издание, в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом, предлагается установить стоимость строительства газовоза Arc7 на «Звезде» на уровне $375,6 млн при цене работ в Южной Корее в $324,4–330 млн.

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Политика
Новости

Украина выдала России обвиняемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Ведомости
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Правоохранительные органы Украины приняли решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., направленный в Совет Федерации.

Всего в прошлом году Киев выдал Москве 22 обвиняемых в различных преступлениях, уточняется в документе, который цитирует агентство. Когда был выдан Магомед Дукузов, не сообщается. На момент написания материала на сайте Генпрокуратуры доклада не было, но в повестке заседания Совета Федерации указано, что с этим докладом 10 апреля выступит генпрокурор Юрий Чайка. 

Хлебников был первым редактором российского Forbes. Его застрелили 9 июля 2004 г. около здания редакции журнала в Москве. В ноябре 2004 г. в Минске был задержан брат Магомеда Дукузова – Казбек Дукузов. Позже его депортировали в Россию и отдали под суд. Через два года – в мае 2006 г. – коллегия присяжных признала Казбека Дукузова и двух других подсудимых невиновными по делу об убийстве Хлебникова.

Генпрокуратура обжаловала это решение. Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. На новый суд фигуранты дела не явились и были объявлены в розыск. В ноябре 2017 г. Служба безопасности Украина сообщила о задержании Магомеда Дукузова в Киеве. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.

Экономика
Новости

Всемирный банк заявил о рекордных переводах в страны с низким уровнем дохода

Ведомости
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Денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 г. достигли рекордного уровня, говорится в исследовании Всемирного банка. Глобальные переводы мигрантов он оценил в $529 млрд, что на 9,6% превысило прошлогодний рекорд в $483 млрд. Ожидается, что в 2019 г. денежные переводы достигнут $550 млрд, что станет крупнейшим источником внешнего финансирования стран с низким и средним уровнем доходов. Общий объем денежных переводов в мире, в том числе в страны с высоким уровнем доходов, по итогам 2018 г. достиг $689 млрд по сравнению с $633 млрд годом ранее.

Прошлогодний рост переводов сильнее всего проявился в странах Южной Азии (на 12% больше, чем в 2017 г.), а также Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (7%). Основными получателями переводов стали Индия – $79 млрд, Китай – $67 млрд, Мексика – $36 млрд, Филиппины – $34 млрд и Египет – $29 млрд. Отмечается, что, за исключением Китая, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода ($462 млрд) были существенно больше потоков прямых иностранных инвестиций ($344 млрд).

Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились примерно на 11% до $59 млрд в 2018 г. после 22%-ного роста годом ранее. В исследовании отмечается, что продолжающийся рост экономической активности привел к увеличению исходящих денежных переводов из Польши, России, Испании и США, которые являются основными источниками денежных переводов. Крупнейшим получателем переводов в регионе названа Украина, которая в 2018 г. получила рекордные $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 г. Впрочем, этот всплеск отчасти связан с пересмотром методологии оценки входящих денежных переводов.

Средняя стоимость отправки перевода в $200 в 2018 – начале 2019 г. составила около 7%. Самым дорогим каналом переводов оказались банки, взимающие комиссию в 11%. За ними идут почтовые отделения – около 7%.

Политика
Новости

Суд отказал Хорошавину в удовлетворении апелляции

Ведомости
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Сахалинский облсуд завершил рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Решение Южно-Сахалинского городского суда оставлено без изменения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судью Юлию Терлецкую.

Защита требовала отмены обвинительного приговора экс-губернатору и двум его бывшим подчиненным. 9 февраля 2018 г. Южно-Сахалинский суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 млн руб. и лишен всех госнаград. Хорошавин своей вины не признал.

Зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов получил 9,5 года и штраф в 176 млн руб.

Бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов признан виновным только в эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без лишения свободы. Общая сумма установленных по делу взяток составила около 522 млн руб.

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