Авто

Новости

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.

Во Владивостоке, который Ким Чен Ын посетил на этой неделе, его ждали лимузины Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. На S600 Pullman Guard лидер КНДР также приезжал на обе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Daimler не ведет бизнес с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдает эмбарго, наложенное ЕС и США, отметили в компании. «Чтобы предотвратить поставки в Северную Корею и ее представительства, Daimler внедрил всесторонний контроль за экспортом. Продажа автомобилей третьими лицами, особенно подержанных, находится вне нашего контроля и ответственности», – сказала представитель концерна.

Накануне во Владивостоке прошла первая встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Они обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитие российско-корейских отношений.