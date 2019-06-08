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Правительство Франции готово сократить свою долю в Renault в интересах альянса с Nissan

Франция готова рассмотреть вопрос о сокращении своей доли в автопроизводителе Renault в интересах консолидации альянса с японским холдингом Nissan. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Сейчас правительству Франции принадлежит 15,01% акций Renault. По словам Ле Мэра, сокращение этой доли не будет для Парижа проблемой, если это поможет создать более прочный альянс с Nissan и укрепить автомобильный сектор Франции.

6 июня стало известно, что правительство Франции попросило отложить голосование по вопросу объединения Renault с автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles. Предполагалось, что в объединенной компании сторонам будет принадлежать на 50% акций. В результате совет директоров Renault по итогам многочасового заседания так и не смог принять решение об объединении. Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии, обвинив Париж в срыве сделки.

По словам министра финансов Франции, Renault «следует консолидировать альянс» с Nissan, прежде чем обсуждать другие сделки по объединению. «Все нужно выполнять в правильном порядке», – подчеркнул он.