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«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.

По данным «СПАРК-Интерфакса», четыре из пяти исков связаны с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки. Информации о пятом иске в системе нет.

Срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что «АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Их работа была возобновлена 5 июля. «Завод Автокомпонент» возобновил поставки без дополнительных условий. Однако «АвтоВАЗ» предупредил, что может потребовать от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой.

Причиной срыва поставок стали «затяжные переговоры» о новых ценах на комплектующие, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГК «Автокомпонент». Они ведутся с октября 2018 г. «Завод Автокомпонент» утверждает, что существующий уровень цен не позволяет ему покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер «АвтоВАЗа».