Мишустин заявил о выделении 150 млрд рублей на строительство трассы Москва ‒ Казань
Правительство выделит 150 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния на строительство трассы М-12 Москва — Казань, передает «Интерфакс» заявление премьера Михаила Мишустина. Он добавил, что Минфин, Минтранспорта и Минэкономразвития получат соответствующие поручения.
Мишустин отдельно поручил Минтрансу вместе с Татарстаном проработать вопрос соединения федеральных трасс М-5 и М-7 через отрезок Шали — Бавлы. Премьер допустил, что его строительство может потребовать государственно-частного партнерства, и поручил Минфину изучить и этот вопрос.
Трасса М-12 Москва — Казань, согласно поручению правительства, должна быть введена в эксплуатацию в 2024 г.