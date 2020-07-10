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Мишустин заявил о выделении 150 млрд рублей на строительство трассы Москва ‒ Казань

Ведомости

Правительство выделит 150 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния на строительство трассы М-12 Москва — Казань, передает «Интерфакс» заявление премьера Михаила Мишустина. Он добавил, что Минфин, Минтранспорта и Минэкономразвития получат соответствующие поручения.

Мишустин отдельно поручил Минтрансу вместе с Татарстаном проработать вопрос соединения федеральных трасс М-5 и М-7 через отрезок Шали — Бавлы. Премьер допустил, что его строительство может потребовать государственно-частного партнерства, и поручил Минфину изучить и этот вопрос.

Трасса М-12 Москва — Казань, согласно поручению правительства, должна быть введена в эксплуатацию в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных