Мишустин заявил о выделении 150 млрд рублей на строительство трассы Москва ‒ Казань

Мишустин отдельно поручил Минтрансу вместе с Татарстаном проработать вопрос соединения федеральных трасс М-5 и М-7 через отрезок Шали — Бавлы. Премьер допустил, что его строительство может потребовать государственно-частного партнерства, и поручил Минфину изучить и этот вопрос.