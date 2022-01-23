Lamborghini представит автомобиль с гибридным двигателем в 2023 году
Автоконцерн Lamborghini с 2023 г. перестанет производить автомобили только с двигателями внутреннего сгорания. Компания представит свой первый серийный автомобиль с гибридной силовой установкой, а к 2024 г. Lamborghini намерена электрифицировать все свои модели, сообщил Bloomberg глава компании Стефан Винкельманн.
В следующем году Lamborghini представит свой первый плагин-гибрид — автомобиль, оснащенный как традиционным, так и электродвигателем. После 2025 г. автоконцерн собирается наладить выпуск полноценных электрокаров.
По словам Винкельманна, Lamborghini все еще работает над финальным дизайном своего первого электромобиля, но уже известно, что компания склоняется к четырехдверной модели. Для перехода на выпуск электрокаров и гибридов Lamborghini выделила 1,5 млрд евро.
Lamborghini объявила о переходе на производство гибридных и электрических автомобилей в мае прошлого года. Основной целью такого перехода компания называла сокращение выбросов CO2 на 50% к началу 2025 г.
«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать воздействие на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — говорил Винкельманн.
Тогда сообщалось, что первый серийный электромобиль в Lamborghini планируют представить до 2030 г. Электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы, которые должны компенсировать увеличение массы из-за электромоторов и аккумуляторов.