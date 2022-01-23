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Lamborghini представит автомобиль с гибридным двигателем в 2023 году

Ведомости

Автоконцерн Lamborghini с 2023 г. перестанет производить автомобили только с двигателями внутреннего сгорания. Компания представит свой первый серийный автомобиль с гибридной силовой установкой, а к 2024 г. Lamborghini намерена электрифицировать все свои модели, сообщил Bloomberg глава компании Стефан Винкельманн.

В следующем году Lamborghini представит свой первый плагин-гибрид — автомобиль, оснащенный как традиционным, так и электродвигателем. После 2025 г. автоконцерн собирается наладить выпуск полноценных электрокаров.

По словам Винкельманна, Lamborghini все еще работает над финальным дизайном своего первого электромобиля, но уже известно, что компания склоняется к четырехдверной модели. Для перехода на выпуск электрокаров и гибридов Lamborghini выделила 1,5 млрд евро.

Lamborghini объявила о переходе на производство гибридных и электрических автомобилей в мае прошлого года. Основной целью такого перехода компания называла сокращение выбросов CO2 на 50% к началу 2025 г.

«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать воздействие на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — говорил Винкельманн.

Тогда сообщалось, что первый серийный электромобиль в Lamborghini планируют представить до 2030 г. Электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы, которые должны компенсировать увеличение массы из-за электромоторов и аккумуляторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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